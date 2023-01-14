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شرطة دبي تستقبل وفداً من قوات الأمن الخاصة

خلال الاستقبال (من المصدر)
15 يناير 2023 01:41

دبي (الاتحاد) 

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استقبل العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، في الإدارة العامة، بحضور العميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعميد نبيل عبدالله الرضا، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، العقيد عبد الرحمن علي المنصوري، قائد قوات الأمن الخاصة، في وزارة الداخلية، والوفد المرافق له، الذي يضم العقيد سعيد علي أبو خليل، مدير إدارة الخدمات المساندة بالنيابة، والعقيد بدر صالح المرزوقي، مدير إدارة العمليات في قوات الأمن الخاصة، وعدداً من الضباط في وزارة الداخلية وشرطة دبي.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل التنسيق والتعاون بين جهات اللقاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتدريبات وتبادل الخبرات والمعرفة.
واستعرض العميد الفلاسي للوفد الضيف الهيكل التنظيمي للإدارة العامة، وما تضمه من إدارات وأقسام ومهام وواجبات ومسؤوليات. بالإضافة إلى برامج تدريب العاملين في مختلف المهمات التخصصية، ومنها إدارة أمن وحماية الشخصيات، وإدارة الطوارئ ومكافحة الشغب، وإدارة أمن المتفجرات، وأنظمة العمل المتعلقة بالحماية والتأمين، وأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.
عقب ذلك رافق العميد الفلاسي الوفد، في جولة ميدانية، أطلعهم خلالها على الأجهزة والمعدات المتطورة التي تستخدمها الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مختلف تخصصاتها.
وفي ختام اللقاء تبادل العميد الفلاسي، والعقيد المنصوري الدروع التذكارية بمناسبة الزيارة.

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