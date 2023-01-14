رئيس كوريا يصل إلى البلاد في زيارة «دولة»

وصل فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة إلى البلاد، اليوم السبت، في زيارة «دولة» تستغرق أياماً عدة وتبدأ مراسمها غداً الأحد.
كان في استقبال فخامته، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وعبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.كانت طائرات حربية إماراتية قد رافقت الطائرة التي تقل الرئيس الكوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات تحية وترحيباً بضيف البلاد.