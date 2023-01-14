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احتمال سقوط أمطار خفيفة غداً

أبوظبي
14 يناير 2023 17:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:38 والثاني عند الساعة 07:05 والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 23:43.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والثاني عند الساعة 02:52 والجزر الأول عند الساعة 09:47 والثاني عند الساعة 20:15.

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المصدر: وام
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