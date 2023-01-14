بلدية منطقة الظفرة تنظم فعاليات متنوعة بمهرجان الظفرة 2023

نظمت بلدية منطقة الظفرة في إطار مشاركتها ودعمها لمهرجان الظفرة لمزاينة الإبل 2023 عدداً من الفعاليات والمسابقات الثقافية والرياضية على مسرح المهرجان في سوق الظفرة التراثي وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير.

وتضمنت المسابقات أسئلة تراثية وتاريخية متنوعة لتعريف الأجيال بتاريخ وطننا الغالي والإنجازات التي حققها الآباء المؤسسون، وتواصل قيادتنا الرشيدة السير على هذا النهج، وشملت الفعاليات أيضاً انشاد شيلات تجسد قيم التسامح والعطاء بالإضافة إلى مسابقة أجمل زي تراثي وقامت البلدية بتقديم جوائز متنوعة للفائزين.