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الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم

الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
14 يناير 2023 01:36

أبوظبي (وام)

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يبدأ فخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم، زيارة إلى دولة الإمارات، يلتقي خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث ستركز المباحثات على مجالات الطاقة النووية، وتغير المناخ، والفضاء، والصحة، والزراعة الذكية، والقطاع الثقافي. وتمثل الزيارة المرتقبة محطة بارزة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما شراكة استراتيجية راسخة، أسهمت في دفع مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والتطور لكلا البلدين. 
وأكدت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، أن الوفد سيضم مسؤولي 100 شركة كورية، على رأسهم رؤساء مجموعات الأعمال الرئيسية في كوريا الجنوبية، بينما كشف الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة (KBIZ) عن نيته دعم ما يقارب 170 شركة للمشاركة في 8 معارض تستضيفها الإمارات خلال العام الجاري.
وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لأنها تأتي في إطار الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية التي بدأت رسمياً منذ عام 1980، وإعطائها قوة دفع جديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. وتشهد العلاقات بين البلدين تطوراً ونمواً مستمرين بفضل دعم وحرص قيادة الدولتين على توثيق أواصر التعاون في المجالات كافة، حيث ترتكز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين على الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي الدولتين للارتقاء بمسار العلاقات في جميع المجالات، وتوافق الرؤى إزاء مجمل القضايا الإقليمية والدولية، والإدراك التام لطبيعة المصالح المشتركة.

الرئيس الكوري الجنوبي
رئيس كوريا الجنوبية
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية
يون سوك-يول
محمد بن زايد
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