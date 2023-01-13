الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية

منى الحمودي (أبوظبي)

نجحت العلاقات الإماراتية الكورية الجنوبية على مدى العقود الأربعة الماضية في تطوير تعاون نموذجي بين البلدين في مختلف المجالات، وعزز نجاح العلاقات مجموعة من الشراكات والمنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين والتي ساهمت في دفع تقدم العمل المشترك بينهما ومواصلته بما يخدم مصلحة وتطلعات الشعبين في مجال التنمية والاستقرار.

وقدمت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية نموذجاً متميزاً للعلاقات بين البلدين، وهو النموذج القائم على التعاون الدولي في التنمية والتطوير ومواجهة التحديات، والذي أثبت أنه نموذجاً يُحتذى به في مجال التعاون والشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات، حتى أصبحت علاقة البلدين أكثر متانة وقوة مع التطور المستمر في الشراكات.

وتجاوزت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية الـ 42 عاماً، حيث إنها شهدت نمواً مستمراً منذ نشأتها، وتشهد حالياً زخماً كبيراً على المستويين الحكومي والخاص، وتنوّعاً في أنشطة التعاون الاقتصادي على الصعد كافة.

ووصلت العلاقة بين البلدين إلى مستوى خاص من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، عززتها الزيارات التاريخية بين القيادتين، وهو الأمر الذي عكس حرص الإمارات وكوريا على تنمية العلاقات بينهما وتوثيق التواصل الفعال والترابط المستمر لتوفير فرص التعاون في مجالات عدة.

وتنفرد دولة الإمارات بشراكة استراتيجية وخاصة مع جمهورية كوريا الجنوبية، وتعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بهذا النوع من الشراكات، والتي ساهمت في تعزيز التعاون في مجالات متعددة، أهمها التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، وفي مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى التعاون في مجالات الدفاع والرعاية الصحية والثقافة، والإدارة الحكومية، والفضاء، والطاقة، والسياحة.

محطة «براكة»

وتعد اتفاقية إنشاء محطة «براكة» للطاقة النووية السليمة في عام 2009 من أبرز محطات العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية، حيث اجتاز المشروع إتمام عملية تشغيل مفاعل المحطة الأولى له في أغسطس من عام 2020 على الرغم من التحديات التي وضعتها جائحة كورونا أمام العالم. وتقوم الإمارات ببناء أربع وحدات في محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية، ووصلت نسبة إنجاز المشروع لغاية يونيو 2022 إلى 97%. بدأت الأعمال الإنشائية في المحطة في يوليو 2012 بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة – أبوظبي. وعند تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات «براكة» الأربع ما يعادل 25% من الكهرباء المستهلكة في دولة الإمارات، وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.

ويقوم رئيس جمهورية كوريا الجنوبية «يون سوك يول» بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات تبدأ اليوم، وتستمر أياماً عدة. وسيلتقي، خلال الزيارة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لبحث علاقات الصداقة وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسيحضر الرئيس الكوري الجنوبي، خلال الزيارة، فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، والتي تعقد ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، إضافة إلى لقاء عدد من المسؤولين الإماراتيين، وزيارة بعض المشاريع التنموية الاستراتيجية.

العلاقات الثنائية

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا بصورة رسمية في 18 يونيو 1980م، ومنذ ذلك التاريخ، شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً ملحوظاً، ووصلت هذه العلاقات إلى «شراكة استراتيجية» في العام 2009م، ثم إلى «شراكة استراتيجية خاصة» في العام 2018م، وتوسعت هذه العلاقات لتشمل جميع مجالات التعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. ويرجع الفضل في التطور النوعي الذي شهدته العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا لحرص القيادة في البلدين على دعم هذه العلاقات وتطويرها.

وأدت الزيارات المتبادلة لقادة البلدين والمسؤولين رفيعي المستوى بين الجانبين دوراً مهماً في توطيد وتقوية العلاقات، وكان أبرز الزيارات على مستوى القادة الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في يونيو 2006م، ومايو 2010م، ومارس 2012م، وفبراير 2014م، وفبراير 2019م.

أما من الجانب الكوري، فتمثلت أبرز زيارات القادة في زيارة الرئيس الأسبق «روه مو هيون» في مايو 2006، وزيارات الرئيس الأسبق «لي ميونغ باك» في ديسمبر 2009 ومارس 2011 وفبراير 2012 ونوفمبر 2012، وزيارات الرئيسة الكورية السابقة «بارك كون هيه» في مايو 2014 ومارس 2015، وزيارة الرئيس السابق «مون جيه إن» في مارس 2018 ويناير 2022 في مقر «إكسبو 2020 دبي». وعلى مستوى الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، تمت العديد من الزيارات، وآخرها الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى سيؤول في يوليو 2020م.

وعززت دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة العلاقات بينهما من خلال تفعيل قنوات الحوار والاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين، ومنها الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية، واجتماع (2+2) بين وزارتي الخارجية والدفاع، والمشاورات رفيعة المستوى بشأن التعاون النووي، واجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وكذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف مجالات التعاون.

التعاون الصحي

وقعت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية العديد من مذكرات التفاهم والتعاون بين الدولتين في المجالات الصحية والطبية، والتي تشمل برامج التقييم والترخيص الطبي، وإدارة المستشفيات وتبادل الخبرات الطبية، إضافةً إلى مجالات تبادل الخبرات في التعليم الطبي.

وتدير العديد من الشركات الصحية الكورية المتخصصة مستشفيات كبرى في الإمارات، نظراً لما تتمتع به كوريا من سمعة طيبة في الرعاية الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع الرعاية الصحية وخدمات رعاية المتعاملين. وفي يناير 2022، عززت أبوظبي سبل التعاون مع كوريا الجنوبية من خلال توقيع مذكرة تفاهم جمعت دائرة الصحة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة بالمعهد الكوري لتطوير القطاع الصحي، لتعزيز التعاون في مجال لوجستيات وصناعات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك بحث فرص التعاون لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز لوجستي لتصدير منتجات علوم الحياة والصيدلة والرعاية الصحية من كوريا الجنوبية، ودعم التطوير والاستثمار في شركات علوم الحياة في دولة الإمارات. ويشمل التعاون جملة من سبل الشراكة في مجالات البحوث السريرية وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض والابتكار في علوم الحياة، وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إطلاق مبادرات تدريبية وتعليمية بالشراكة مع مستشفيات تعليمية مرموقة في البلدين لتقديم فرص تدريب وتعليم للأطباء وأطباء الأسنان والتمريض والمهن الصحية المساندة، وتحديد ومتابعة المشاريع البحثية التعاونية، بما في ذلك تطوير التطعيمات والدراسات الوبائية والأساليب التشخيصية الجديدة.

خدمات تخصصية

كما أعلنت مدينة دبي الطبية، في يناير 2022، توقيع اتفاقية مع شركة سكوب للاستثمار لافتتاح مستشفى آسان، أكبر المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في كوريا الجنوبية، في مدينة دبي الطبية ضمن المرحلة الثانية، والذي سيقدّم خدمات تخصصية في مجال رعاية وعلاج أمراض الجهاز الهضمي. ويمثل افتتاح المستشفى الجديد، وهو الأول لمستشفى آسان خارج كوريا الجنوبية، خطوة مهمة في إطار جهود مدينة دبي الطبية لتعزيز الخدمات التخصصية التي يوفرها مختلف شركاء أعمالها، علاوةً على ترسيخ مكانة المدينة كوجهة متكاملة للحصول على أرقى الخدمات الصحية. وسيوفّر المركز خبراته الطويلة في مختلف التخصصات الطبية، مع التركيز على تخصصات الجهاز الهضمي، ليكون الوجهة التخصصية الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

التعاون الاقتصادي

تمتد العلاقات الإماراتية الكورية إلى نحو أكثر من 42 عاماً، وتشهد حالياً زخماً كبيراً على المستويين الحكومي والخاص، وتنوّعاً في أنشطة التعاون الاقتصادي على الأصعدة كافة، بينما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4.8 مليار دولار في 2020.

وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات تعاون اقتصادي متميزة مع جمهورية كوريا الجنوبية، وتعُد الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين نحو 13.9 مليار دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4.8 مليارات دولار في 2020.

وتستثمر في دولة الإمارات أكثر من 40 شركة كورية جنوبية في مجالات متعددة، منها التمويل، والتأمين، والتجارة، والإنشاءات. وبلغ حجم صادرات دولة الإمارات إلى جمهورية كوريا 5.693 مليار دولار مليار في 2020م، فيما بلغ حجم الصادرات من جمهورية كوريا لدولة الإمارات 3.694 مليار دولار.

ويعتبر النفط الخام أهم صادرات دولة الإمارات لجمهورية كوريا (حوالي 90% من إجمالي الصادرات، إلى جانب الذهب والألمنيوم ومجموعات الخلايا الابتدائية وغيرها). وتتمثل أهم الصادرات الكورية لدولة الإمارات في المنتجات التكنولوجية كالسيارات واليخوت والزوارق وأجهزة الهواتف وأجهزة اتصال شبكات سلكية ولاسلكية والأدوات الكهربائية وشاشات العرض. ووصل المبلغ الإجمالي للاستثمارات الكورية في دولة الإمارات 1.4 مليار دولار، مقابل 0.45 مليار دولار استثمارات للدولة في جمهورية كوريا. وأدى التوسع في المشروعات المشتركة إلى ارتفاع عدد الشركات الكورية التي تعمل في الإمارات إلى 200 شركة عاملة. وتلعب الرحلات الجوية المباشرة للناقلات الوطنية للدولة من أبوظبي ودبي إلى سيؤول دوراً مهماً في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وبحسب البيانات، يوجد أكثر من 50 شركة كورية مُستثمرة في دولة الإمارات، تعمل في العديد من القطاعات أهمها: أنشطة العقار، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وإصلاح المركبات، والصناعة التحويلية، وغيرها. وتوجد العديد من الشركات الإماراتية في كوريا الجنوبية، مثل: الإمارات العالمية للألمنيوم، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وموانئ دبي العالمية، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، والأحواض الجافة العالمية، وغيرها.

إعفاء متبادل

بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في أبريل 2016م حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة، يسمح لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة والعادية من مواطني الدولة بدخول جمهورية كوريا من دون الحصول على تأشيرة مسبقة والبقاء على الأراضي الكورية لمدة 90 يوماً. ويُقيم نحو 13 ألف كوري جنوبي في دولة الإمارات، يعيش 6500 منهم في أبوظبي، ويعمل 2055 منهم في موقع مشروع محطة «براكة». وسنوياً، يزور 200 ألف كوري جنوبي دولة الإمارات. في المقابل، في عام 2018 زار 11427 إماراتياً كوريا الجنوبية، بزيادة 4% على عام 2017. وفي عام 2019 زار أكثر من 176 ألف كوري دولة الإمارات، فيما بلغ عدد الإماراتيين الذين زاروا كوريا الجنوبية أكثر من 9 آلاف إماراتي.

التعاون الثقافي.. محطة جديدة في تاريخ العلاقات

تجتمع دولة الإمارات وكوريا الجنوبية بقيم مُتشاركة، وتعد تجربة التنمية الحضارية والنهضة الشاملة أحد النماذج المتشابهة للبلدين، وشهد عام 2020 إطلاق الحوار الثقافي الإماراتي في يناير تحت شعار «تقارب الثقافات»، باعتباره محطة جديدة في تاريخ علاقات البلدين ودليلاً على التزامهما بالاحتفاء بالفنون والثقافة. إلى جانب ذلك، يوجد المركز الثقافي الكوري الذي تم افتتاحه في عام 2016 والذي يعد صرحاً مهماً للدبلوماسية الثقافية في الدولة. وتعد الثقافة الكورية محل ترحاب وشغف لدى المجتمع الإماراتي الذي يسعى للتعرف عليها عن قرب، خصوصاً من خلال المهرجان الكوري السنوي في أبوظبي والذي ينظمه المركز الثقافي الكوري منذ عام 2013. كما تشهد جامعة زايد إقبالاً من الطلبة لتعلم اللغة الكورية في معهد الملك «سيجونغ» والنادي الكوري في الجامعة، باعتباره فرصة لتعلم طلبة الإمارات التاريخ والثقافة الكورية.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

شهدت العلاقة القوية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال السنوات الماضية، من أهمها مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع لدولة الإمارات وإدارة برنامج استحواذ الدفاع - جمهورية كوريا بشأن التعاون المتوسط وطويل الأمد في مجالات الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الدفاع، وتوقيع مذكرات بين مجلس التوازن الاقتصادي والجهات والشركات الكورية، منها مذكرة تفاهم مع شركة LIG NEX1، ومذكرة تفاهم بين مجلس التوازن الاقتصادي، ونظام «هانهاوا»، كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم بين مجلس التوازن الاقتصادي وشركة «هانهوا» للدفاع. كما شهدت توقيع ثلاث اتفاقيات بين شركة «أدنوك» وعدد من الجهات والشركات الكورية، من بينها اتفاقية إطارية بين شركة أبوظبي للبترول، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، واتفاقية دراسة مشتركة بين شركة أدنوك وشركة نفط KNOC وشركة SK غاز الهيدروجين- أمونيا،وغيرها.