17 عاماً من التوأمة بين دبي وبوسان

شعبان بلال (القاهرة)

على مدار 17 عاماً مثلت التوأمة بين مدينتي دبي وبوسان الكورية الجنوبية قفزة نوعية في تعزيز العلاقات وتقوية الروابط والاستفادة من التجارب والخبرات التي تخدم المصالح المشتركة، ضمن شراكة استراتيجية أكبر بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة كوريا الجنوبية.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون خصوصية العلاقة التي تربط دبي وبوسان الكورية في ظل اتفاقية التوأمة منذ عام 2006، فيما أوضح خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير أنها مثلت قفزة نوعية في المشاريع المشتركة بين المدينتين خاصة في ظل تشابههما من الناحية الاستراتيجية والجغرافية، ولدى دبي تجارب مميزة في البناء والشحن والطاقة والتكنولوجيا وهو ما يتيح مزيداً من الشراكة الناجحة.

وتستضيف بوسان أكبر ميناء في كوريا الجنوبية، وتقع على بعد 400 كيلومتر عن العاصمة سيؤول، حيث تعتبر مدينة صناعية تزخر بالعديد من الصناعات مثل بناء السفن والسيارات وقطع الغيار.

وأشار سمير إلى أن توأمة دبي وبوسان شجعت التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في شتى المجالات، وظهر ذلك واضحاً من خلال تبادل الزيارات والاشتراك في المؤتمرات العلمية وتبادل الدعم الفني والتقني وتشجيع أنشطة التعريف بثقافة كل بلد من خلال المهرجانات والمعارض الفنية والتجارية.

وأكد الخبير الاقتصادي نائل الجوابرة أن هناك العديد من أوجه الشراكة بين مدينتي دبي وبوسان من حيث موقعهما الاستراتيجي الأول في الشرق الأوسط والثاني في شرق آسيا وتوفر ميناء كبير ومنطقة اقتصادية حرة في كليهما، عززت التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والبيئة والطاقة وغيرها.

وأشار في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن هذه التوأمة أسهمت في تشجيع الاستثمار في دبي وتقوية العلاقات بين دبي والشركات الكورية التي تتمتع بتكنولوجيا عالية في تنفيذ عدد من المشاريع، وتعتبر دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 13.9 مليار دولار خلال الفترة الماضية. وشدد الجوابرة على متانة العلاقات التجارية البحرية بين دبي وبوسان على أسس ومبادئ التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات منذ توقيع مذكرة توأمة في نوفمبر 2006، خاصة في ظل وجود الإمكانيات التي تحقق ذلك. وتأكيداً على العلاقة الاستراتيجية بين المدينتين، أنشئ النصب التذكاري لمدينة بوسان بكوريا الجنوبية في حديقة زعبيل بدبي في عام 2014، والذي يرمز إلى أمواج البحر للدلالة على متانة العلاقات التجارية البحرية، كما شاركت مؤسسة موانئ دبي في تطوير ميناء جديد في بوسان. وتنص اتفاقية التوأمة بين دبي وبوسان على تبادل الدعم الفني والتقني المتوفر لدى كلتا المدينتين، وتبادل المعلومات المتعلقة بآخر التطورات في هذا المجال وتشجيع أنشطة التعريف بثقافة كل بلد وتدعيم النشاطات الثقافية والفنية من خلال المهرجانات والمعارض، وطبع نشرات ووثائق تعريفية في هذا المضمار.

وعلى مدار هذه السنين مهدت الاتفاقية الطريق لتبادل المعلومات بين المدينتين حول مواضيع مختلفة، ووفرت الفرص المواتية في المجال البلدي، خاصة في ظل التعاون القائم في مجال الموانئ.