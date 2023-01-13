السبت 14 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح المحرزي والشامسي

محمد بن سعود خلال حضوره الحفل (وام)
14 يناير 2023 01:33

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف مايد راشد خلفان الشريقي المحرزي، إلى كريمة سيف حارب الشامسي.  كما حضر الحفل، الذي أقيم بجانب منزل والد العريس بمنطقة الخران برأس الخيمة، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات، وجمع من المدعوين والأهل والأقارب. وعبّر سموه عن خالص تهانيه، متمنياً لهما حياة جديدة ملؤها السعادة والرفاه. وقدمت إحدى الفرق الحربية أهازيجها وفنونها وشلاتها التراثية الإماراتية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

ولي عهد رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
محمد بن سعود القاسمي
آخر الأخبار
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
الإمارات
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
اليوم 01:36
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول
الإمارات
يون سيوك يول.. حامل لواء تأسيس كوريا الجنوبية الجديدة
اليوم 01:36
حمدان بن محمد خلال اطلاعه على مستجدات سوق المزارعين (وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: الإنتاج الزراعي المحلي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©