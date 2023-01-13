ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح المحرزي والشامسي

رأس الخيمة (وام)

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف مايد راشد خلفان الشريقي المحرزي، إلى كريمة سيف حارب الشامسي. كما حضر الحفل، الذي أقيم بجانب منزل والد العريس بمنطقة الخران برأس الخيمة، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات، وجمع من المدعوين والأهل والأقارب. وعبّر سموه عن خالص تهانيه، متمنياً لهما حياة جديدة ملؤها السعادة والرفاه. وقدمت إحدى الفرق الحربية أهازيجها وفنونها وشلاتها التراثية الإماراتية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.