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أكثر من 250 ألف مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بدء الاشتراك مطلع يناير

أكثر من 250 ألف مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بدء الاشتراك مطلع يناير
13 يناير 2023 23:47

بلغ عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بدء التسجيل في النظام اعتبارا من الأول من يناير الجاري أكثر من 250 ألف مشترك.ويهدف النظام الى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليه عند تعطله عن العمل بتكلفة منخفضة لحين توفر فرص عمل بديلة بما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل بدون تحمل أصحاب العمل أي تكاليف.

وقال سعادة خليل خوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين.. لشؤون الموارد البشرية: "يأتي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022، والذي يشكّل جزءا أساسيا من هيكل تشريعي وقانوني تحرص حكومة دولة الإمارات على تطويره باستمرار بما يستجيب لأولويات الاقتصاد الوطني ".

ودعا العاملين في سوق العمل إلى الإسراع بالتسجيل في النظام الذي يكفل ديمومة الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم، ويعزز التوازن ضمن سوق العمل ليكون أكثر تنافسية وجاذبية للمواهب الوطنية والعالمية وبما يعزز حضور الإمارات كوجهة مثالية للعيش والعمل.

ويوفر المجمع التأميني والذي تمثله شركة "دبي للتأمين" ثماني قنوات للتسجيل والاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وهي الموقع الالكتروني https://www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe وأجهزة الخدمة الذاتية Kiosk ومراكز خدمات رجال الأعمال ومراكز الصرافة والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، الى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.

يشار إلى أن 88 في المائة من المشتركين فضلوا الاشتراك في النظام من خلال الموقع الالكتروني، بينما أختار 8 في المائة التطبيق الذكي للاشتراك في النظام واختار 4 في المائة الاشتراك من خلال القنوات الأخرى المتاحة.

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ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهريا (60 درهما سنويا)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.. أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهريا (120 درهما سنويا)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.

وبإمكان الموظف المشترك في النظام اختيار دورية دفع القسط التأميني إما سنويا وهو ما اختاره 86 في المائة من المشتركين أو نصف سنويا وهو ما تم اختياره من قبل 6 في المائة من المشتركين أو ربع سنويا وهو ما اختاره 4 في المائة من المشتركين أو شهريا وهو ما تم اختياره من قبل 4 في المائة من إجمالي المشتركين في النظام.

ويكون التعويض مستحقا بشرط الإشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة.

ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.. ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60 في المائة من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.يذكر ان نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يشمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص ويستثنى من الاشتراك في النظام المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاما، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

المصدر: وام
الإمارات
التأمين ضد التعطل
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