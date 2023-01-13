«اتصالات من &e» تبرم شراكة استراتيجية مع «الإسكان الجماعي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات الإمارات» التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية «اتصالات من e&»، أمس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الإسكان الجماعي لتزويد أكثر من 58000 من العمال والسكان في مدينة آيكاد السكنية بالحلول الرقمية الحديثة، لتتيح لهم استخدام شبكات الواي فاي. وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من e&»: «نواصل العمل شريكاً موثوقاً لدعم الشركات وتمكينها من تحقيق أهدافها في التحول الرقمي». من جهته، قال الدكتور سعيد خلفان الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الإسكان الجماعي: «ستعمل هذه الشراكة على تعزيز تجربة المستخدمين من خلال تعزيز قيمة خدمات الاتصالات المزوّدة لسكان مدينة آيكاد».