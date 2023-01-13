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ذياب بن محمد بن زايد والشيوخ يزورون مهرجان الحصن 2023

ذياب بن محمد بن زايد خلال زيارة مهرجان الحصن يرافقه خليفة بن سلطان بن حمدان وزايد بن سعيد بن زايد (من المصدر)
14 يناير 2023 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، «مهرجان الحصن 2023»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والذي انطلق أمس، وتستمر فعالياته حتى 22 يناير الجاري، احتفاءً بالتراث الثقافي لدولة الإمارات وتجاربها الفنية المعاصرة.

واطّلع سموه، خلال الزيارة، على معارض الحرفيين وإبداعاتهم الفنية، كما شهد سموه عدداً من العروض الموسيقية والفنون التراثية والشعبية، وجانباً من الفعاليات الثقافية، ورافق سموه خلال جولته كل من سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان، والشيخ مبارك بن حمدان بن مبارك آل نهيان.

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كما رافق سموّه معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسلامة ناصر الشامسي، مدير إدارة المواقع الثقافية، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويحتضن المهرجان، الذي يُقام في قصر الحصن وسط مدينة أبوظبي، وتستمر فعالياته على مدى 10 أيام، مجموعة من العروض التراثية والثقافية والأعمال الفنية، ومعارض الحرف والمشغولات اليدوية، وورش العمل الإبداعية، وتجارب التسوق وفنون الطهي، التي تُلبي تطلعات وأذواق الزوار من جميع الأعمار.

وتشهد الدورة الحالية من المهرجان عودة «قرية الصنّاع» بباقة من المنتجات المتنوعة، التي أبدعها فنانون ومصمّمون من متاجر وعلامات إماراتية وخليجية، ويمنح «بيت الحرفيين» زواره فرصة المشاركة في التجارب الغامرة والجولات التفاعلية، وورش العمل الإبداعية.

ذياب بن محمد بن زايد
أبوظبي
الإمارات
مهرجان الحصن
التراث الثقافي
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