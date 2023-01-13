غداً.. إغلاق باب المشاركة في جائزة «منصور بن زايد للتميز الزراعي»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت اللجنة المنظمة «لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، أصحاب المزارع والعزب والمزارع التجارية المتميزة على مستوى الدولة، للإسراع بالتسجيل والترشح للجائزة التي تحظى بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث ينتهي استقبال الطلبات غداً الأحد.

واستضاف مساء أول أمس مجلس محمد خلف بأبوظبي أعضاء اللجنة المنظمة، وتحدث خلالها مبارك الصقيلي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن التطور في الإنتاج الزراعي وإسهاماته على الصعيد الوطني، وتناول عدداً من المؤشرات الخاصة بالقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، ومنها ارتفاع عدد المزارع في إمارة أبوظبي إلى 25 ألف مزرعة موزعة على أبوظبي والعين والظفرة، وأن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع حجم الإنتاج السنوي ليصل إلى 715 ألف طن وفق آخر الإحصائيات عن 2022، وارتفاع إنتاج التمور ليصل إلى 250 ألف طن سنوياً، كما ارتفعت كميات الإنتاج من الخضراوات بما فيها الورقية لتحقق 160 ألف طن، إضافة إلى أن حجم الإنتاج الحيواني بلغ 280 ألف طن، لافتاً أن هذه الإنجازات تمت لتطبيق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أحدث المعايير العالمية، وإسهامات الإرشاد الزراعي التابع للهيئة في رفع مستوى الإنتاجية والأداء.

وقال إن الجائزة تغطي الأنشطة الزراعية كافة، وظهرت العديد من الاهتمامات بالأنشطة المتنوعة، وهناك مشاريع كالاستزراع السمكي والنحالين. وقال إن هناك فعاليات تصاحب الجائزة كإنتاج الحليب وأفضل السلالات، والطهي، وأفضل منتج للتمور تشجيعاً للصناعات التحويلية بالدولة، وكذلك لم تغفل الجائزة الأسر المنتجة، حيث تم تخصيص مسابقة لهذه الفئة، تكريماً لدورها، كما أشار إلى البيوت المحمية والتي بلغت

17500 بيت محمي تنتج آلاف الأطنان، من الفواكه والخضراوات والمحاصيل الورقية، ونسعى لترشيد استهلاك المياه، والحد من هدرها، وإجراء التجارب مع الشركاء.

الأسر المنتجة

ودعا الصقيلي المزارعين إلى الإسراع بالمشاركة، موضحاً أن الجائزة اهتمت بالأسر المنتجة، وتخصص مسابقات خاصة بها. وأوضح أنه تم تشكيل فرق لتقييم المشاركات، وفور إغلاق باب الترشيح، ستبدأ عملها في مختلف أنحاء الدولة.

وطرح المشاركون في اللقاء عدداً من النقاط المتعلقة بآلية الجائزة، وشروط المسابقة، وأوضح القصيلي أن الهيئة تركز على المحاصيل الاستراتيجية وتعمل على تطوير المنتجات وتلبية الاحتياجات للمجتمع، سواء أكانت بيوتاً محمية أم مغلقة أم الزراعة في الأراضي المكشوفة.

طلبات التسجيل والمشاركة

إلى ذلك، تستقبل اللجنة المنظمة للجائزة طلبات التسجيل والمشاركة في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في نسختها الأولى عبر الموقع الإلكتروني

www.smaea.ae لجميع الفئات الرئيسة والفرعية للجائزة، بالإضافة إلى المسابقات المصاحبة، والتي تشتمل على مسابقات متنوعة لأفضل منتج من التمور وأفضل السلالات ومسابقة الحليب ومسابقة الأوزان ومزاد أسبوعي للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مسابقة الطهي للأسر المنتجة منتجات محلية.

وتبلغ قيمة الجوائز لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي والمسابقات المصاحبة نحو (6.7 مليون درهم) ستة ملايين وسبعمائة ألف درهم، مقسمة على 56 جائزة لأصحاب المزارع، والعزب المنتجة، ومربي النحل والأحياء المائية والمزارع التجارية، في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى مسابقات مصاحبة في المجالات الزراعية المختلفة.

فئات الجائزة

تشتمل «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» ثلاث فئات رئيسة تغطي الأولى ثماني فئات فرعية للمُزارع والمُربي المتميز، حيث تم تخصيص أربع جوائز لفئات الشق النباتي وهي جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، بينما تم تخصيص أربع جوائز أخرى لفئة الشق الحيواني، تشمل فئة العزب المنتجة، وفئة صغار المنتجين، وفئة مربي النحل، وفئة الأحياء المائية.

ضوابط واشتراطات

حددت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط والاشتراطات لقبول طلبات الترشح للجائزة بفئاتها المختلفة، حيث يحق للمتسابق المشاركة في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة خلال الدورة نفسها، في حين لا يحق للفائز الترشح للفئة التي فاز بها إلا بعد مرور دورتين من تاريخ حصوله على الجائزة، بينما يحق للفائز الترشح في الدورة التالية للجائزة لإحدى الفئات التي لم يسبق له الفوز فيها، ويعتبر قرار لجنة التحكيم نهائياً وغير قابل للطعن.

وبالنسبة للحيازات والمزارع المشاركة، تشترط الجائزة ألا تكون الحيازة أو المزرعة مخالفة للأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، كما تشترط على المشاركين ضمن فئة المزارع المكشوفة (الخضراوات والفواكه) ألا تقل المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات عن 5 دونمات، بينما تشترط على المشاركين ضمن فئة الزراعة المحمية (بيوت محمية أو شبكية) ألا تقل المساحة المزروعة بالمحاصيل عن 2 دونم.

تحفيز الابتكار الزراعي

تعد جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، إحدى المبادرات الرائدة لتحفيز الابتكار الزراعي والاحتفاء بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين على مستوى الدولة، ودعم الأمن الغذائي وترسيخ مفاهيم الاستدامة الزراعية، كما تدعم تطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بالقطاع الزراعي، وضمان استدامة الموارد، كما تستهدف الجائزة تشجيع وتكريم مربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية، حيث إن المرشحين للفوز هم الذين يطبقون إجراءات لحماية صحة الإنسان والحيوان، والنبات والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات في التغذية والرعاية الحيوانية لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.