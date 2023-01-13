انطلاق المسابقات المصاحبة لجائزة «منصور بن زايد للتميز الزراعي»

أبوظبي (وام)

انطلقت مساء أمس الأول المسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، بإقامة أول مزاد للأغنام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة.

ويأتي المزاد الأول للأغنام ضمن سلسلة مكونة من 12 مزاداً سيتم تنظيمها خلال فترة إقامة مهرجان الشيخ زايد الذي يستمر حتى 18 مارس 2023، وبمعدل نحو مزادين كل أسبوع، لمساعدة المربين على تسويق منتجاتهم.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم جهود تنمية الثروة الحيوانية، والاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، وإضفاء المزيد من المتعة والإثارة لفعاليات مهرجان الشيخ زايد.

وتضم المسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، 6 فعاليات رئيسة؛ هي مسابقة أفضل السلالات، ومسابقة أفضل الأوزان، ومسابقة الحليب لتحفيز المربين على الاستفادة من حليب الأغنام، واقتناء السلالات الأكثر إنتاجاً للحليب، ومسابقة أفضل منتج من التمور، وهي تخص المنتجات المصنعة من مشتقات التمور للمصانع المحلية والأسر المنتجة، إلى جانب مسابقات وعروض حية للطبخ بالمنتجات المحلية ومنتجات التمر.

كما سيتم تنظيم مزاد أسبوعي للثروة الحيوانية، بواقع 12 مزاداً وبمعدل مزاد واحد كل أسبوع طوال فترة المهرجان.

وشهد مزاد الأغنام الأول الذي شارك فيه نحو 130 رأساً من الأغنام، تنقسم إلى أغنام التربية وأغنام جاهزة للذبح، إقبالاً مكثفاً من المربين والتجار وأصحاب العلاقة باعتباره قناة تسويقية لمربي الثروة الحيوانية للبيع المباشر للجمهور، بما يسهم في دعم منظومتي الأمن الغذائي والحيوي في الإمارة.

وتعتبر مزادات الثروة الحيوانية إحدى ثمرات جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لمساعدة المنتجين على تسويق منتجاتهم، كما تعد وجهة لكل من يهتم بالثروة الحيوانية من الإبل والماشية، وعشاق النوادر، والمربين الذين يستهدفون تنمية حلالهم، بما يضمن تنمية الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، وزيادة مساهمة المنتج المحلي في تلبية احتياجات السوق من اللحوم، وغيرها من المنتجات الحيوانية. ويحظى قطاع الثروة الحيوانية بعناية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة التي تقدم كل الدعم لتشجيع المربين على الاهتمام بتربية ورعاية الحلال. وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تحقيق التنمية المستدامة في مجال تربية الحيوانات بإمارة أبوظبي، وذلك عبر توعية مربي الثروة الحيوانية بمختلف الطرق والوسائل الإرشادية حول الأسس العلمية والعملية السليمة في إدارة الثروة الحيوانية، من خلال الترويج للممارسات الزراعية الجيدة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعظيم المردود المالي للمربين، ويتولى المختصون بالثروة الحيوانية في الهيئة التواصل بصورة دائمة مع المربين لتوعيتهم بأفضل الممارسات للعناية بالحلال.