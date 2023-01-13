فارس خلف المزروعي يتفقد مزاينة مدينة زايد للإبل

أبوظبي (وام)

تفقد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، موقع مزاينة مدينة زايد للإبل في مهرجان الظفرة بدورته الـ «16».

واطلع معاليه على الإجراءات المتبعة في مزاينة الإبل وآلية التحكيم وسير العمل في الموقع، والتقى أعضاء لجان التحكيم والفرز والتشبيه واللجنة الطبية، وتعرف من حمد محمد الشامسي، نائب رئيس لجنة المحليات، وعمبر العامري، مسؤول الترصيص بالمهرجان، على مراحل المزاينة منذ تركيب الشريحة الإلكترونية «الترصيص» وثم التسجيل والدخول إلى شبوك المبيت وما يصاحبها من فحص طبي وتسنين وتشبيه وفرز، وثم تحكيم الأشواط وصولاً إلى إعلان النتائج وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وأكد معاليه أن تنظيم مزاينة مدينة زايد، ثالثة محطات مهرجان الظفرة، يجسد دعم القيادة الرشيدة لتمكين مُلاك الإبل الأصيلة للاستمرار في تربية الإبل ورعايتها بفئاتها كافة، والتوجيهات السامية المتواصلة لتنمية وتطوير المهرجانات التراثية ودعم مشاريع صون التراث.

وتشهد مزاينة مدينة زايد للإبل 77 شوطاً خصص لها 725 جائزة بقيمة تبلغ 11 مليوناً و697 ألف درهم، منها 36 شوطاً لفئة المحليات، و33 شوطاً لفئة المجاهيم، ضمن أشواط مخصصة لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل (في أشواط الشرايا والتلاد والشركاء)، و6 أشواط لإبل المهجنات الأصايل، وشوطان لإبل الوضح، إذ تستمر المنافسات في المزاينة حتى 16 يناير الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.