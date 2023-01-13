تفاهم بين «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» والشؤون الدينية في إندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز ثقافي في منطقة سولو بمقاطعة جاوة الوسطى، لتعزيز التعاون الثقافي والمعرفي المشترك بين الجانبين على الساحة الإندونيسية.

وقع مذكرة التفاهم، الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور قمر الدين أمين، المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي.

ويهدف المركز إلى تقديم خدمات تعليمية وثقافية ومجتمعية للسكان المحليين، إلى جانب المساهمة في تعزيز مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية بالمنطقة، وحددت بنود المذكرة التزامات كل طرف لإنجاز هذا المشروع الحيوي، والذي سيكون منارة للإشعاع الفكري والثقافي، ومن شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الصدد في إندونيسيا.

وأكد اليبهوني أن هذه الخطوة تعزز رسالة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الثقافية والمعرفية في المجتمعات المسلمة، وتجسد حرصها على توسيع نطاق تعاونها مع الجهات والمؤسسات المهتمة بهذا الشأن في المنطقة والدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح أن المركز الثقافي المرتقب من شأنه أن يحدث حراكاً ثقافياً ومعرفياً كبيراً في إندونيسيا، مؤكداً أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لن تدخر وسعاً في سبيل تحقيق هذا الهدف، من خلال إنجاز هذا المشروع الحيوي حسب الخطة الموضوعة في هذا الصدد.