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«شباب تريندز» و«طلبة الإمارات» يبحثان التعاون

خلال لقاء مجلس شباب تريندز ورابطة طلبة الإمارات (من المصدر)
14 يناير 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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دشن مجلس شباب تريندز نشاطاته للعام الجديد 2023، بزيارة لمجلس رابطة طلبة الإمارات، حيث تم استعراض سبل تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، والمشاريع والمبادرات المشتركة، بما يخدم البحث العلمي ويعزز قدرات الباحثين الشباب.
والتقى وفد مجلس تريندز، الذي ضم كلاً من صقر الشريف رئيس المجلس، واليازية الحوسني نائب رئيس المجلس وعدداً من الأعضاء، نظيره في رابطة طلبة الإمارات برئاسة خليفة خالد عبدالله الأمين العام للرابطة، حيث تم تبادل الرأي حول أوجه التعاون، وسبل تعزيز حركة البحث العلمي، وتشجيع الشباب على الانخراط فيها. وأكدا أهمية البحث العلمي، باعتباره عاملاً مهماً للمساعدة على تطوير العالم المتغير باستمرار. وقال الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «إن المركز ومنذ انطلاقته، وضع الشباب في صلب اهتماماته، وأخذ على عاتقه دعمهم وتمكينهم، خاصة في مجال البحث العلمي، باعتباره عماد التقدم في أي مجتمع والنهوض به». وأشار إلى أن مجلس شباب تريندز ورابطة طلبة الإمارات، إضافة إلى مجالس الشباب الأخرى، يشكلون صوت الشباب ورؤيته الرامية إلى إيجاد بيئة عمل متطورة، تحقق وتعكس تطلعاتهم وطموحاتهم.
وقال صقر الشريف، رئيس مجلس شباب تريندز: «إن التعاون مع رابطة طلبة الإمارات يشكل محوراً رئيسياً في البحث العلمي، حيث إن التحصيل العلمي يتطلب جهوداً بحثية، وهو ما يحرص المجلس على إيصاله للطلبة». وأضاف أن المجلس سيواصل لقاءاته مع مجالس الشباب، لتشكيل قاعدة صلبة، وتشجيعهم على الانخراط في البحث العلمي، بما يخدم الوطن والمجتمع والمهتمين.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الإمارات
طلبة الإمارات
محمد العلي
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