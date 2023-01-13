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علي النعيمي يلتقي الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي

علي النعيمي ومارتن تشونغونغ والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
14 يناير 2023 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي على هامش منتدى المشرعين في آيرينا ضمن أعمال الدورة الـ13 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، سارة فلكناز نائب رئيس مجموعة المجلس في الاتحاد، وميرة السويدي عضو المجموعة.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المجلس والاتحاد، مشيراً إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود المنظمات والحكومات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف دول العالم.
وثمن الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية والتعاون القائم بين المجلس والاتحاد، لا سيما في دعم برامج الاتحاد البرلماني الدولي وأهمها برنامج مكافحه الإرهاب والتطرف والمساواة بين الجنسين.
وأكد أن مؤتمر «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات سيكون له الدور الكبير في إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات ومساهماتها في قضية التغيير المناخي.
بدوره، أشار معالي الدكتور علي النعيمي إلى أهمية انعقاد مؤتمر البرلمانيين على هامش «كوب 28» وأن تكون نتائج ومخرجات الاجتماع مواكبة لهذا الحدث المهم، وشدد على أهمية استثمار أدوات الاتحاد البرلماني الدولي في دعم قضية التغير المناخي وتقديم حلول عملية للمستقبل.

الإمارات
علي النعيمي
المجلس الوطني الاتحادي
الاتحاد البرلماني الدولي
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