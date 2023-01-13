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مجلس الأمن السيبراني يشارك في «إنترسك 2023 بدبي»

مجلس الأمن السيبراني يشارك في «إنترسك 2023 بدبي»
14 يناير 2023 01:31

أبوظبي (وام)

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يشارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في معرض إنترسك 2023 التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 17 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. 
ويستضيف قسم الأمن السيبراني ضمن معرض إنترسك مجموعة من أبرز خبراء حلول الأمن السيبراني بدءاً من القادة المحليين والخبراء من القطاعين العام والخاص والخبراء والمستشارين السيبرانيين ووصولاً إلى خبراء اقتصاديات الأمن السيبراني والمشترين من الشركات.  ويسلط مجلس الأمن السيبراني خلال مشاركته في المعرض الضوء على المبادرات الرائدة والمبتكرة في مجال الأمن السيبراني وحماية الأصول الرقمية التي تتصدر الأولويات عالمياً وذلك في ظل الشراكة الفاعلة بين المجلس ومعرض «إنترسك» التي تعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم السيبرانية. 
كما يقدم مجلس الأمن السيبراني العديد من الورش التوعوية وتمارين الدرع الواقي ضمن برنامج النبض السيبراني الذي أطلقه المجلس لزيادة الوعي الوطني بالتهديدات والمخاطر السيبرانية وتمكين مستقبل آمن للدولة. 
وأكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن مجلس الأمن السيبراني يهدف خلال مشاركته في معرض إنترسك 2023 إلى تسليط الضوء على مبادرات الإمارات المبتكرة في مجال الأمن السيبراني وجهودها في عقد الشراكات الدولية الفاعلة وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود العالمية للتصدي للهجمات السيبرانية العابرة للحدود بما يعزز الأمن الرقمي الإماراتي والعالمي.

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