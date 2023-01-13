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«تأمين الأحداث» بدبي تستعد للقمة العالمية للحكومات

«تأمين الأحداث» بدبي تستعد للقمة العالمية للحكومات
14 يناير 2023 01:31

دبي (الاتحاد)

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ترأس اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الأحداث الدولية والمحلية بالوكالة، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الاجتماع التنسيقي لتأمين القمة العالمية للحكومات 2023، بحضور العميد راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، وأعضاء لجنة تأمين الأحداث الدولية والمحلية بدبي، واللجنة المنظمة.
وقال اللواء سيف، إن القمة العالمية للحكومات 2023 تعتبر من أهم الفعاليات الرئيسة التي تنظمها إمارة دبي، لحضور عدد كبير من المسؤولين في الدولة، ومن خارجها، ولذلك يتوجب على اللجنة بذل قصارى جهودها وإمكاناتها وخبراتها لتأمين هذا الحدث العالمي، وعكس صورة مشرفة عن اللجنة، والحرص على تنفيذ المهام بكل دقة ومهنية، لاسيما مع كم الفعاليات الكبير الذي تنظمه إمارة دبي في آن واحد، وهذا يعد تحدياً كبيراً للجنة تأمين الأحداث الدولية والمحلية بدبي. وطالب اللواء سيف جميع الجهات المعنية بالاستعداد جيداً ووضع خطة موحدة لتنفيذها.
كما أكد اللواء سيف أهمية النزول الميداني ومسح الموقع بعد تجهيزه من جميع اللجان والفرق كل حسب اختصاصه.

دبي
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شرطة دبي
القمة العالمية للحكومات
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