«دوفات 2023» يعزز الشراكة الخليجية بالصيدلة والصناعات الدوائية

دبي (وام)

حقق مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2023» -الذي اختتم أعماله بمركز دبي التجاري العالمي أمس الأول- نقلة مهمة هذا العام على صعيد تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية الخليجية في هذا القطاع الحيوي المهم، وتمكن من تطوير منصته التي جمعت علماء وخبراء وصناع القرار في القطاع الصيدلي الدولي لتكون أكثر تفاعلاً في المناقشات والحوارات التي دارت حول التحديات الراهنة للصيدلة والصناعات الدوائية وأكثر وضوحاً في استشراف المستقبل.

أكد ذلك، الدكتور علي السيد حسين مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي رئيس مؤتمر ومعرض «دوفات»، موضحاً أن هذا الحدث الطبي -الذي يعتبر الأكبر من نوعه عالمياً- خصص برنامج عمل وإطار مميز ضمن أجندته لتفعيل مشاركة السعودية والكويت وسلطنة عمان هذا العام وذلك من أجل تحقيق القدر الأكبر من تبادل الخبرات والتجارب لافتاً إلى أن هذه الخطوة كان لها الأثر الإيجابي الواسع في أعمال المؤتمر، حيث فتحت آفاقاً جديدة للشراكة الخليجية في أحد أكثر القطاعات الصحية تنافسية في العالم.