4.6 مليون زهرة تزين شوارع أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

انتهت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من تجميل شوارع أبوظبي بـ 4 ملايين و617 ألف زهرة موسمية، على جوانب العديد من الطرق وفي الجزر الوسطية والدوارات والجسور والمماشي والممرات في مناطق متفرقة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية، بهدف إضفاء لمسات جمالية، وإدخال البهجة والسعادة على قلوب مرتاديها من أفراد المجتمع.

وأفادت البلدية أنها تسعى إلى اختيار الزهور بأنواع وألون متناسقة، وتوزيعها وتشكيلها بطرق وأفكار إبداعية تعزز المشهد الجمالي في المدينة، وتضفي لمسة حضارية على الطرق والجسور لتحقيق الإحساس بالتوازن البصري لدى مستخدميها، وفق أبعاد ومساحات مدروسة للأحواض الزراعية.

وشكلت البلدية، عبر مراكزها الفرعية، فرقاً لإعداد تصاميم لجميع المواقع المخصصة لزراعة الزهور تمثلت مهامها في تحديد أنواع الزهور وألوانها وأعدادها والتشكيلات الجمالية، أخذاً في الاعتبار طبيعة المواقع وكثافة الحركة المرورية، والتنسيق المتماثل، حيث شملت الزهور الشتوية التي تمت زراعتها: البيتونيا بألوانها المتعددة، والماري جولد باللونين الأصفر والبرتقالي، والسالفيا، والداليا، والجلاديولا، وأجريتم.

ووضعت البلدية خططاً وبرامج زمنية لزراعة الزهور تضمنت تجهيز وتهيئة التربة من تقليب وتهوية، وإضافة الأسمدة العضوية والمبيدات الحشرية والفطرية، وضبط وترتيب وصيانة شبكة الري، وتوريد وزراعة الزهور الشتوية من مشاتل معتمدة، حيث اشترطت أن تكون النباتات مكتملة النمو على 4 ورقات على الأقل، وأن يكون المجموع الجذري مكتملاً وخالياً من الأمراض الفطرية والنيماتودا، وأن يكون المجموع الخضري جيداً ولون الأوراق زاهياً (غير شاحب أو مصفر) وخالياً من الإصابات الحشرية أو الفطرية، ومزروعاً بتربة صناعية جيدة ونظيفة غير ملوثة.

وتشترط البلدية في المشتل المورد للزهور أن يكون معتمداً، ويتبع نظام التسجيل لكافة المعاملات والمصادر، وأن تكون البذور ذات مصدر معتمد وهجين من الجيل الأول (نقية)، وأن يقوم المشتل بكافة المعاملات والرش الوقائي والحماية للبذور والشتلات ويتبع إجراءات النظافة التامة.

واهتمت البلدية عبر مراكزها الفرعية، بإعداد التربة للأعمال الزراعية المنفذة وتحديد المساحات التي سوف تزرع خلال الموسم واختيار التصاميم، والمواقع المناسبة وإزالة بقايا نباتات الموسم السابق، ومكافحة الأعشاب الضارة، وعزق الأحواض جيداً والتخلص من الأعشاب النامية، وكذلك مكافحة الأعشاب الضارة، والتعقيم الحراري للتخلص من بذور الأعشاب، والتأكد من إزالة الأعشاب من جذورها وتنفيذ أعمال الوقاية والمكافحة.