أمطار محتملة على الدولة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت درجات الحرارة في الدولة، انخفاضاً ملحوظاً أمس، حيث سجلت محطات الطقس أقل 5 درجات حرارة، وبلغت أقل درجة الحرارة 2 درجة مئوية على جبل جيس برأس الخيمة، الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، كما سجل جبل مبرح 4.6 درجة مئوية في الساعة 6 صباحاً، كما بلغت درجة الحرارة في ركنة 8.7 درجة مئوية، وسجلت الفوعة 9 درجات في الساعة الخامسة و45 دقيقة، وبلغت درجة الحرارة في جبل حفيت 9.3 درجة مئوية، في الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة، فيما بلغت أعلى درجة حرارة سجلتها محطات الطقس أمس 27.8 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 15:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة منطقة الظفرة، في السلع ومدينة زايد وغياثي حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية ممطرة يصاحبها رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً وتصل سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار على بعض المناطق الغربية والجزر، واستمرار الرياح شمالية شرقية نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س والبحر مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج 7 أقدام في الخليج العربي، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه تيارهوائي علوي غربي في طبقات الجو العليا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر والبحر مع فرصة سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي،والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من10إلى 25 تصل إلى 40كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.