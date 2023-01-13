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دفاع مدني عجمان يعزز التوعية بـ«السلامة في الشتاء»

أحمد كايد الدرمكي
14 يناير 2023 01:31

عجمان (وام)

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كثَّفت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان برامجها وأنشطتها التثقيفية لأفراد المجتمع، تزامناً مع مبادرة السلامة في فصل الشتاء التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وذلك لتجنب حوادث الحريق خلال فصل الشتاء، والمحافظة على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة
وقال الرائد أحمد كايد الدرمكي رئيس قسم الحماية المدينة، إن إرشادات التوعية لأفراد المجتمع شملت ضرورة التأكد من سلامة وقدرة تحمل الأسلاك الكهربائية الواصلة بين المدفأة والمصدر الكهربائي، والفحص الدوري لسخانات المياه من قبل فني متخصص، والتأكد من إطفاء النار عند مغادرة المكان أو عند الخلود للنوم تفادياً لحدوث حرائق تؤدي إلى مخاطر أكبر.
كما حذر الرائد أحمد من استخدام تدفئة الحطب والفحم بشكل دائم، لتجنب انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون، مشيراً إلى أن استخدام تدفئة الحطب في أماكن مغلقة تتسبب في انبعاثه حيث يؤدي استنشاقه بكميات كبيرة إلى وقوع حالات حرجة قد تصل إلى الاختناق والوفاة، ناصحاً باستخدام الأجهزة الحديثة للتدفئة المطابقة للمواصفات، والتي تعد بديلاً أفضل من الحطب والفحم، محذراً من السماح للأطفال باللعب بالقرب من المدفئة الكهربائية حفاظاً على سلامتهم.

الإدارة العامة للدفاع المدني
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