شرطة أبوظبي تنظم 6 عروض لـ«فرصة أمل»

أبوظبي (وام)

قدمت شرطة أبوظبي 6 عروض لمسرحية «فرصة أمل» على مستوى إمارة أبوظبي بهدف تعزيز وعي المجتمع بأهمية التكاتف بين الأسرة والجهات المختصة لحماية الأبناء من خطر الوقوع في براثن المخدرات. وعُرضت المسرحية بقاعة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان بمجمع إدارات الشرطة، وقاعة بينونة بمنطقة الظفرة، وعلى كاسر الأمواج في كورنيش أبوظبي، ومرتين على مسرح جامعة زايد، واختتمت العروض بمجمع إدارات الشرطة وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير مع أهداف المسرحية في منح فرصة أمل لتشجيع المرضى المتعاطين والمدمنين على العلاج والوقاية من آثار هذه الآفة المدمرة.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية اهتمام شرطة أبوظبي بالتصدي لآفة المخدرات وتثقيف الأسر من مخاطر الإدمان، مشيراً إلى أن الإدارة تنظم حملات ومحاضرات وفعاليات تثقيفية على مدار العام لتوعية طلبة المدارس والجامعات وأولياء الأمور بمخاطر الآفة.

من جهته قال العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات إن فرصة أمل موجودة بالفعل للعلاج وإزالة التخوف والتردد من مرضى التعاطي والإدمان والشفاء من هذه الآفة.. موضحاً أن الأبواب لم تغلق والفرصة متاحة للمتعاطي أو المدمن لاتخاذ القرار الصحيح دون تردد أو خوف.

من ناحيته أوضح الملازم أول عيسى عبدالله الفلاسي مدير فرع توعية المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية ومؤلف ومخرج العمل أن المسرحية تأتي بمبادرة من «الشرطة المجتمعية» في إطار حملة «فرصة أمل» بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات وإدارة الإعلام الأمني وعدد من الجهات المشاركة.

وشاهد الحضور في المسرحية الشاب سالم العاطل عن العمل والذي يحلم بوظيفة مميزه وراتب مرتفع ليعيش حياة الأثرياء، لكن صديقه المستغل يبعده عن حلمه الجميل ويجره إلى دائرة الإدمان وتعاطي المخدرات، ثم نرى في سياق المسرحية تعاون والدة سالم وأخته مع الجهات المختصة لعلاج سالم وإنقاذه من الآفة التي وقع فيها من خلال خدمة فرصة أمل التي تتيح طلب العلاج لمتعاطي المواد المخدرة بطريقة تضمن السرية التامة إلى جانب تقديم برامج التوعية ونجد صديقه حمد المقرب جدا من سالم الذي كان له الدور الكبير في الوقوف إلى جانبه ومتابعته في تجاوز حالته.

وكانت شرطة أبوظبي اختتمت وبالتعاون مع الشركاء الإصدار الثالث من الحملة التوعوية الشاملة، لمكافحة المخدرات تحت شعار «فرصة أمل» بمشاركة كل من مديرية مكافحة المخدرات وإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة الإعلام الأمني وإدارة المراسم والعلاقات العامة وشارك فيها: دائرة القضاء ودائرة تنمية المجتمع-أبوظبي، والاتحاد النسائي العام، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمركز الوطني للتأهيل، ونادي تراث الإمارات، وجمعية توعية ورعاية الأحداث.