الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر والبحر مع فرصة سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والثاني عند الساعة 23:06 والجزر الأول عند الساعة 11:18 والثاني عند الساعة 23:14 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، يحدث المد الأول عند الساعة 14:26 والثاني عند الساعة 02:17 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والثاني عند الساعة 19:31.