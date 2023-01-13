حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي ويطلع على أهم إنجازاتها خلال عام 2022

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي بضرورة استمرار الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز مكانة أبوظبي على خريطة العمل البيئي ومواصلة القيام بدورها الريادي في مجال الدارسات والأبحاث البيئية التي تعزز من قدراتها في مجال حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار سموه إلى أن الهيئة التي تتطلع دائما إلى المســتقبل لا يوجد حــدود لطموحاتهــا فــي الحفــاظ علــى البيئــة والتــي بفضلهــا حققــت إنجــازات هامة تركــت أصــداء محلية وإقليمية ونالت اعترافا من أبرز المؤسسات والمنظمات البيئية الدولية والتي كان منها اختيار برامج الهيئة لإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي خلال نهاية العام الماضي ضمن قائمة أفضل 10 مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقال سموه إن الهيئة تسعى إلى أن تحقق توجهـات وتطلعات الإمارة فـي أن تتصـدر أبوظبـي المشـهد العالمـي كمدينـة تستشـرف المسـتقبل وتحظـى ببيئـة صحيــة وحيويــة للأجيال القادمــة وذلك من خلال تنفيذ الخطط والمبادرات التي حددتها في إستراتيجيتها المؤسسية 2021-2025 وفي المئويــة البيئيــة 2071 التي أطلقتها خلال العام الماضي وتضمنت رؤيــة بيئيــة شــاملة ومرنــة ترســم آفــاق المســتقبل لخمســة عقــود قادمــة وتوفر نمــوذجاً تنمــوياً متــوازناً يراعــي الطبيعــة ويحقــق التنميــة الخضــراء والتقــدم المعرفــي والتكنولوجــي الصديق للبيئة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي وسعادة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب للهيئة وسعادة أحمد صقر السويدي الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية .

كما حضر الاجتماع سعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام 2022 حيث أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا المتابعة الحثيثة ورؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعمه المتواصل الذي مكَّن الهيئة من تحقيـق التميــز والريــادة البيئيــة.

واستعرض الاجتماع أبرز هذه الإنجازات ومنها إنجازات الهيئة في مجال حماية التنوع البيولوجي حيث أصدرت الهيئة أكثر من 2700​ رخصة صيد بالصقور خلال الموسم الحالي ​بعد أن تم تفعيل الخدمة الفورية لإصدار تراخيص الصيد التقليدي (الصيد بالصقور) وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم".

كما تم تسليط الضوء على الأنواع البحرية والبرية الجديدة التي اكتشفتها الهيئة خلال العام الماضي وتضمنت أول اكتشاف لنوع جديد من أسماك اللخم على مستوى العالم خلال مسح المخزون السمكي كما تم تسجيل (4) أنواع جديدة لأول مرة على مستوى العالم في عدة محميات طبيعية تابعة لإمارة أبوظبي شملت نوعين من ذباب النحل الصغير وهما (Leylaiya citrina) من محمية البدعة ومحمية الوثبة للأراضي الرطبة ومحمية برقا الصقور و(Leylaiya medioccipitalis) من محمية البدعة ومحمية الطوي. كذلك تم اكتشاف نوعين من الدبابير الصغيرة وهما (Epoligosita arabica) في محمية الحبارى و(Ufens curvipenis) في محمية الوثبة للأراضي الرطبة.

وتناول الاجتماع كذلك النجاح الذي حققته الهيئة في استزراع أكثر من ​4000 محارة خلال العام الماضي ​ضمن مزرعة تجريبية تم تأسيسها لإنتاج محار لؤلؤ المياه العذبة في الفاية في إطار مشروع يستهدف استزراع 10,000 محارة بحلول عام 2024 مما سيعزز من الدراسات والأبحاث في مجال استزراع هذا النوع من المحار.

كما سجلت الهيئة بنهاية عام 2022 زيادة ملحوظة في إنزال أنواع الأسماك الرئيسية في الإمارة مقارنة بعام 2021 وذلك بفضل القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون السمكي.

كذلك تم الاطلاع على جهود الهيئة ​في إنتاج شتلات لأنواع من النباتات المحلية ضمن مشتل النباتات المحلية في منطقة الظفرة فضلا عن ترقيم 3500​ شجرة غاف وسمر لأول مرة في إمارة أبوظبي وذلك استمراراً لبرنامج ترقيم الأشجار المحلية الذي أطلقته الهيئة خلال عام 2021.

واطلع أعضاء المجلس على أدوار ومهام سفينة الأبحاث التي تعتبر مركز أبحاث بحري متنقل لإجراء الدراسات العلمية وتعزيز فهم الموائل البحرية والمؤشرات الرئيسية للأحياء المائية بما يشمل السلاحف وأبقار البحر إلى جانب دعم مصايد الأسماك ومراقبة المخزون السمكي. ​

كما تم تسليط الضوء على أول رحلة بحث استكشافية للغلاف الجوي التي نفذتها الهيئة على متن سفينة الأبحاث البحرية التي طورتها الهيئة وتم تزويدها بمعدات مراقبة متطورة تم تركيبها وتشغيلها بواسطة باحثين من مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع لمعهد قبرص ومعهد ماكس بلانك للكيمياء. والرحلة الاستكشافية التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم، حيث غطت ثلاث قارات وثمانية مسطحات مائية رئيسية وشارك فيها 30 باحثاً أجروا بحوثا عن جودة الهواء والمناخ والتلوث البلاستيكي.

واستعرض مجلس الإدارة أيضا الإنجازات في مجال الجودة البيئية حيث أصدرت الهيئة 1536​ رخصة بيئية لـعدد 841 منشأة صناعية و282 تجارية و 413 مشرعا تطويريا وتم إجراء مراجعة 250 دراسة بيئية.

كما أجرى فريق التفتيش بالهيئة​ 1056 زيارة تفتيشية للقطاع الصناعي والتطويري والتجاري حيث بلغت نسبة الامتثال البيئي 97 %​. كما نجحت الهيئة في تقليص الفترة الزمنية لعملية التفتيش بنسبة 80% وذلك بفضل نظام التفتيش الإلكتروني الجديد "التزام"​.

وقد تم تسجيل 875 ​مخالفة بيئية تم تصحيحها ضمن القطاع الصناعي والتطويري والتجاري. كما تم ولأول مرة استكشاف خصائص مياه الآبار الجوفية العميقة (700-1000 متر) للتعرف على إمكانية استخدامها على النحو الأمثل.

كما تم الاطلاع على مستجدات سير عمل السياسات والتشريعات البيئية وفق الخطة المعتمدة التي وضعتها الهيئة بالإضافة إلى مستجدات ملف التغير المناخي ودور الهيئة في دعم جهود أبوظبي محلياً واتحادياً ودولياً لمواجهة تغير المناخ وتم تسليط الضوء على سياسة التغير المناخي في إمارة أبوظبي التي أعدتها الهيئة والتي تم استخدامها كمدخل لإعداد استراتيجية للتغير المناخي على مستوى إمارة أبوظبي.

وتم عرض مشاركة الهيئة في اجتماعات اللجنة الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050 ومشاركتها ضمن وفد الدولة في المفاوضات والفعاليات الجانبية بمؤتمر الأطراف " كوب 27 " الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وفي مجال التوعية البيئية تم التركيز على تطبيق "بادر" المبتكر لتعزيز ممارسات الحفاظ على البيئة الذي أطلقته الهيئة خلال عام 2022 كتطبيق مجاني صديق للبيئة صُمّم لتغيير السلوكيات البيئية لسكان أبوظبي من مواطنين ومقيمين وتحفيزهم ليكونوا قادة مسيرة التحول الإيجابي. وخلال النصف الأول من العام الماضي استخدم التطبيق 1816 مشاركاً.

كما شارك 697 فردا في برامج التطوع البيئي التي تنفذها الهيئة بالإضافة إلى أكثر من 800 مشارك بحملات التنظيف التي تساهم في تعزيز علم المواطنة وتم تنفيذها في النصف الثاني من عام 2022. بالإضافة إلى عقد 65 جلسة ​لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة بمشاركة 5677 شخصاً. وتم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها الحملة المجتمعية "معاً نجو الصفر" التي أطلقتها الهيئة خلال العام الماضي لتحقيق هدفها الطموح الطويل الأجل المتمثل في تحقيق صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وصفر انبعاثات كربونية دون ترك أي أثر يذكر على التنوع البيولوجي والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية لسياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وشملت الحملة تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والإعلانات الخارجية لحث مختلف فئات المجتمع على التحول نحو استخدام بدائل مستدامة وصديقة للبيئة.

واطلع الاجتماع على الجوائز التي حصلت عليها الهيئة خلال عام 2022 وتضمنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر حيث فازت الهيئة بالمركز الأول ضمن فئة المشاريع الإنتاجية التنموية.

كما حصلت الهيئة على المركز الثاني في جائزة تطبيق المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال على مستوى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي . كما فازت الهيئة بالجائزة الذهبية ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية 2021: الميزانية الصغيرة "فئة أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي" فضلا عن شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ((LEED واختيار مشروع نثر بذور القرم كواحد من أهم 12 ابتكارا في مجال الكربون الأزرق من قِبل المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما فازت الهيئة بجائزة اختيار الجودة من الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة بإسبانيا وجائزة الشرق الأوسط لتميّز الحكومة والمدن الذكية - فئة إدارة المعرفة.

وتم استعراض جهود مستشفى أبوظبي للصقور الذي استمر في تقديم خدماته المتميزة وتحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة ووصل عدد الصقور التي تمت معالجتها خلال العام الماضي إلى 7272 صقرا وعدد الحيوانات الأليفة التي تمت معالجتها وصل إلى 10780 حيوانا في حين بلغ عدد الفحوصات المخبرية 78393 ​فحصا.

كما بلغ عدد السياح 6558 سائحا ضمن برنامج المستشفى للسياحة البيئية الحائز على العديد من الجوائز العالمية.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على النتائج التي تحققت في 50 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية لعام 2022 والتي ركزت على القطاعات البيئية المختلفة بما فيها النفايات وجودة المياه البحرية وجودة الهواء وجودة التربة والتنوع البيولوجي والمياه الجوفية.

كما استعرض الاجتماع التقرير المالي للهيئة لعام 2022 بالإضافة إلى أداء المشاريع الرأسمالية التي تنفذها الهيئة وتشمل إنشاء مركز المصادر الوراثية النباتية وإنشاء مركز حفظ البذور بمنطقة الظفرة​ وتصميم المقر الرئيسي للهيئة ومركز الأبحاث البيئية وتأسيس مركز الإدارة البيئية في ميناء المرفأ والسلع واستبدال أسيجة المحميات البرية التابعة لهيئة البيئة وإنشاء أقفاص بحرية للاستزراع السمكي حول جزيرة دلما والسلع وإنشاء مراكز حماية البيئة البرية والمرحلة الثانية من مشروع إنشاء مرافق جديدة لجمع الحيوانات في محمية الدليكة.



