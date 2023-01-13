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بفضل شرطة دبي.. كندا تعلن عن أكبر عملية ضبط لمخدر الأفيون في تاريخها

بفضل شرطة دبي.. كندا تعلن ضبط أكبر عملية لمخدر الأفيون في تاريخها
13 يناير 2023 16:55

أعلنت السلطات الكندية عن تمكنها من ضبط أكبر كمية من مخدر الأفيون في تاريخها المعاصر، بفضل المعلومات التي حصلت عليها من القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مشيرة إلى أن الكمية الضخمة بلغت 2 طن و 500 كيلو جراماً من الأفيون بقيمة مادية تجاوزت الـ 50 مليون دولار كندي، كانت مخبأة في 19 حاوية شحن بحرية.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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