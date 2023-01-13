بفضل شرطة دبي.. كندا تعلن عن أكبر عملية ضبط لمخدر الأفيون في تاريخها

أعلنت السلطات الكندية عن تمكنها من ضبط أكبر كمية من مخدر الأفيون في تاريخها المعاصر، بفضل المعلومات التي حصلت عليها من القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مشيرة إلى أن الكمية الضخمة بلغت 2 طن و 500 كيلو جراماً من الأفيون بقيمة مادية تجاوزت الـ 50 مليون دولار كندي، كانت مخبأة في 19 حاوية شحن بحرية.

#أخبار | بفضل معلومات شرطة دبي، السلطات الكندية تعلن عن أكبر عملية ضبط لمخدر الأفيون في تاريخها#أمنكم_سعادتنا#نتواصل_ونحمي_نبتكر_ونبني pic.twitter.com/h2xEuV6s0w — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) January 13, 2023