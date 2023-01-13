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تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الحالة الجوية

تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الحالة الجوية
13 يناير 2023 16:00

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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