رئيس الدولة: نقف مع باكستان لتحقيق التنمية والاستقرار

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه ودولة شهباز شريف، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وباكستان وسبل تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون التي تتسق مع جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين. واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سموه بزيارة دولة شهباز شريف مؤكداً وقوف دولة الإمارات مع كل ما يحقق التنمية والاستقرار في باكستان الصديقة في ظل الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين. من جانبه، عبر دولة شهباز شريف عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تجمع بلده ودولة الإمارات، معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الذي تواصل تقديمه دولة الإمارات إلى باكستان في المجالات التنموية خاصة.

وثمن في هذا السياق المبادرات العاجلة التي نفذتها الدولة لتعزيز جهود باكستان لمساعدة المتضررين من آثار الفيضانات والسيول التي شهدتها. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة شهباز شريف إعلان ثلاث مذكرات تفاهم الأولى في مجال التعاون التدريبي بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الباكستانية وأخرى للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وثالثة للتعاون الإخباري بين وكالة أنباء الإمارات ونظيرتها الوكالة الباكستانية. وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

حضر اللقاء والمأدبة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وحمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى باكستان، وعدد من المسؤولين.

كما حضرهما من الجانب الباكستاني، معالي بيلاوال بوتو زرداري وزير الخارجية الباكستاني، ومعالي محمد إسحاق دار وزير المالية، ومعالي خواجة محمد آصف وزير الدفاع، ومعالي خواجة سعد رفيق وزير الطيران، ومعالي مريم أورنجزيب وزيرة الإعلام، ومعالي تشودري سالك حسين وزير مجلس الاستثمار، ومعالي نويد قمر وزيرة التجارة، ومعالي مولانا أسد محمود وزير الاتصالات، ومعالي هينا راباني وزيرة دولة للشؤون الخارجية، وسعادة سيد طارق فاطمي المساعد الخاص لرئيس الوزراء، وفيصل تيرمزي سفير باكستان لدى الدولة.

وكان دولة رئيس وزراء باكستان وصل البلاد في وقت سابق أمس في زيارة عمل حيث كان في استقباله في مطار الرئاسة، معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين.