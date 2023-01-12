سهيل المزروعي: الإمارات قادرة على تنظيم نسخة استثنائية وملهمة في «COP28»

أبوظبي (وام)

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات قادرة على تنظيم نسخة استثنائية وفريدة وملهمة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بفضل القدرات والخبرات التي تمتلكها مؤسسات الدولة بسواعد أبنائها المواطنين والمقيمين.

وأكد معاليه أن «COP28»، سيشكل علامة فارقة في مسيرة هذا الحدث العالمي لكونه أهم حدث يستضيفه العالم هذا العام، والذي سيتم من خلاله تقييم العمل المناخي لاتفاق باريس للتغير المناخي.

وأضاف معاليه «يجسد اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيساً معيَّناً للدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تقديراً لإسهامات معاليه المتميزة في قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة منها». وتقدم لمعاليه بالتهنئة بهذا التكليف، متمنياً له التوفيق والنجاح في رئاسة المؤتمر وتحقيق مستهدفات الدولة بتنظيم حدث عالمي يليق بسمعة الإمارات ومكانتها، مؤكداً أن هذا الاختيار سيسهم في تنظيم حدث استثنائي لما يمتلكه معاليه من خبرة ودراية كبيرتين في دعم جهود المناخ محلياً ودولياً، ودفع التعاون العالمي قدماً في هذا المجال. وهنأ معاليه أيضاً كلاً من معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، على تكليفها بمهام «رائدة المناخ للشباب في المؤتمر»، ورزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر، ما يعكس حكمة قيادتنا الرشيدة بالاستفادة من مجموعة متنوعة وواسعة من الخبرات الوطنية لضمان نجاح المؤتمر في أداء مهمته. وأكد معاليه أن وزارة الطاقة والبنية التحتية على أتم الاستعداد والجاهزية لتعزيز التعاون البناء، وتقديم الدعم اللازم للجنة المنظمة لإنجاح الحدث.