«أوقاف دبي» تخصص 500 ألف درهم لدعم الأسر المنتجة

دبي (الاتحاد)

أطلقت جمعية دبي الخيرية بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي مبادرة «تأهيل الأسر المنتجة» التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة إنتاجية الأسر المتعففة.

وخصصت «أوقاف دبي» 500 ألف درهم لدعم المبادرة، وتقدم المبادرة تكاليف التراخيص اللازمة للمشروعات ومصاريف التأهيل والتدريب وشراء الأجهزة والمعدات والمواد الأساسية بالإضافة إلى عمليات التسويق والترويج للمشروع وتمكين الأسر لمدة عام كامل، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع الواحد نحو 30 ألف درهم، بحيث يستهدف تأهيل 23 سيدة خلال المرحلة الأولى بقيمة إجمالية تبلغ 690 ألف درهم.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر أن «أوقاف دبي» تتعاون مع «جمعية دبي الخيرية» لإنجاح المبادرة المجتمعية الخيرية وستواصل دعمها للمشروع في المراحل المقبلة، بهدف تمكين أكبر عدد من الأسر المتعففة وإمدادها بالمتطلبات اللازمة لإنشاء مشروعها المستدام.