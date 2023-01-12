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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير سيريلانكا

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير سيريلانكا
13 يناير 2023 01:11

أبوظبي (وام)

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تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد، اودايا اندرار اثني، سفير جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة.
وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه أعرب سفير جمهورية سيريلانكا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
سيريلانكا
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