إعلان نتائج «مبتكرون 2022»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن نتائج مسابقة مبتكرون لدورة عام 2022 والتي لاقت إقبالاً كبيراً من كافة الفئات العمرية.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «مسابقة مبتكرون من المبادرات الرائدة التي أطلقتها المؤسسة في إطار مساعيها لدعم الابتكار والموهوبين وتشجعيهم على تقديم ابتكاراتهم وأفكارهم الخلاقة وتحويلها إلى واقع ملموس وتطبيقها لاستفادة المجتمع منها، ما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للموهوبين والمبتكرين، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تشجيع ونشر ثقافة الإبداع والابتكار ودعم كافة الجهود والمساعي التي تبذلها الجامعات والمؤسسات العلمية في الدولة لتخريج أجيال قادرة على الابتكار والإبداع».

وأشار القائمون على المسابقة إلى أن عدد المشاركات في المسابقة بلغ 157 مشاركة في الفئة العمرية من 9 إلى 15 سنة، تم استلامها عبر موقع فاب لاب الإمارات، حيث تم اختيار 6 أفكار فائزة و15 فكرة مميزة. وكان من بين مشاريع الأفكار الفائزة في هذه الفئة مشروع لغة الإشارة الذي شاركت به الطالبة أسماء عبد الله الشحي من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في عجمان، ومشروع تحدي الطاقة الذي شاركت به الطالبة جواهر عبد الله رشاد من مدرسة جميرا، ومشروع جهاز الحناء الذي قدمته الطالبة أفنان هيثم إسماعيل من مدرسة الشهداء، ومشروع حقيبة الظل الذي شارك به خالد وليد العوضي من مدرسة الراشدية، ومشروع الميدالية الذكية للدواء الذي شارك به الطالب غانم محمد الصريدي من مدرسة مسافي للحلقة الثانية والتعليم الثانوي، ومشروع المزرعة المثمرة من خلال مشاركة الطالب حمد صلاح أمين من مدرسة دبي الوطنية.

أما في الفئة العمرية من 18 عاماً فما فوق، فقد كان عدد الفرق المشاركة 35 فريقاً من مختلف جامعات الدولة، وتم اختيار 4 فرق فائزة من قبل لجنة التحكيم. حيث فاز مشروع BotPot الذي شارك فيه كل من براء حمدي موسى الجيلاني وأحمد فتحي أحمد أبو عيسى. وفاز مشروع Bright Light الذي شارك فيه كل من سعيد صقير سعيد الشحي وعبد الرحمن طارق الشامسي وحمدان مروان عبد الله الشحي.

كما فاز كل من مشروع إنقاذ، الذي شاركت فيه إسراء بنت عادل بن منور وهاجر بنت عادل بن منور ومحمد فائق محمد، ومشروع PlantCare الذي تقدم به صالح بن محمد بن صالح السهيل.