الجمعة 13 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إعلان نتائج «مبتكرون 2022»

خلال الإعلان عن النتائج (من المصدر)
13 يناير 2023 01:11

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات وباكستان تؤكدان في بيان مشترك سعيهما لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية
أُنس جابر وديوكوفيتش يشاركان في «دبي للتنس»

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن نتائج مسابقة مبتكرون لدورة عام 2022 والتي لاقت إقبالاً كبيراً من كافة الفئات العمرية.
وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «مسابقة مبتكرون من المبادرات الرائدة التي أطلقتها المؤسسة في إطار مساعيها لدعم الابتكار والموهوبين وتشجعيهم على تقديم ابتكاراتهم وأفكارهم الخلاقة وتحويلها إلى واقع ملموس وتطبيقها لاستفادة المجتمع منها، ما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للموهوبين والمبتكرين، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تشجيع ونشر ثقافة الإبداع والابتكار ودعم كافة الجهود والمساعي التي تبذلها الجامعات والمؤسسات العلمية في الدولة لتخريج أجيال قادرة على الابتكار والإبداع».
وأشار القائمون على المسابقة إلى أن عدد المشاركات في المسابقة بلغ 157 مشاركة في الفئة العمرية من 9 إلى 15 سنة، تم استلامها عبر موقع فاب لاب الإمارات، حيث تم اختيار 6 أفكار فائزة و15 فكرة مميزة. وكان من بين مشاريع الأفكار الفائزة في هذه الفئة مشروع لغة الإشارة الذي شاركت به الطالبة أسماء عبد الله الشحي من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في عجمان، ومشروع تحدي الطاقة الذي شاركت به الطالبة جواهر عبد الله رشاد من مدرسة جميرا، ومشروع جهاز الحناء الذي قدمته الطالبة أفنان هيثم إسماعيل من مدرسة الشهداء، ومشروع حقيبة الظل الذي شارك به خالد وليد العوضي من مدرسة الراشدية، ومشروع الميدالية الذكية للدواء الذي شارك به الطالب غانم محمد الصريدي من مدرسة مسافي للحلقة الثانية والتعليم الثانوي، ومشروع المزرعة المثمرة من خلال مشاركة الطالب حمد صلاح أمين من مدرسة دبي الوطنية.
أما في الفئة العمرية من 18 عاماً فما فوق، فقد كان عدد الفرق المشاركة 35 فريقاً من مختلف جامعات الدولة، وتم اختيار 4 فرق فائزة من قبل لجنة التحكيم. حيث فاز مشروع BotPot الذي شارك فيه كل من براء حمدي موسى الجيلاني وأحمد فتحي أحمد أبو عيسى. وفاز مشروع Bright Light الذي شارك فيه كل من سعيد صقير سعيد الشحي وعبد الرحمن طارق الشامسي وحمدان مروان عبد الله الشحي.
 كما فاز كل من مشروع إنقاذ، الذي شاركت فيه إسراء بنت عادل بن منور وهاجر بنت عادل بن منور ومحمد فائق محمد، ومشروع PlantCare الذي تقدم به صالح بن محمد بن صالح السهيل.

دبي
مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
الإمارات
خليفة السويدي
المبتكرون
آخر الأخبار
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
دنيا
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
اليوم 16:34
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
الرياضي
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
اليوم 16:30
الريال في طريق الأهلي بمونديال الأندية وقمة عربية نارية
الرياضي
الريال في طريق الأهلي بمونديال الأندية وقمة عربية نارية
اليوم 16:23
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الحالة الجوية
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الحالة الجوية
اليوم 16:00
اليمن.. «ضيف الشرف»!
الرياضي
اليمن.. «ضيف الشرف»!
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©