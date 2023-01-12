محمد بن راشد لسفراء جدّد لدى الدولة: حريصون على توثيق شراكتنا مع دول العالم

أبوظبي (وام)

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أوراق اعتماد مجموعة من السفراء الجُدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المُعينين لدى الدولة، وذلك خلال استقبال سموه لهم في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن ترحيبه بالسفراء الجدد، وأمنياته لهم بالتوفيق في القيام بمهامهم وأدوارهم في تحقيق مزيد من التقارب والتعاون بين دولهم ودولة الإمارات التي تحرص دائماً على توثيق روابط الشراكة مع دول العالم، وبما يدعم رسالتها الساعية إلى إقرار مقومات الخير والنماء في إطار من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة.

وقد تسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوراق اعتماد كل من: شريف محمود سيد، سفير جمهورية مصر العربية، وايتيين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا، وفافا سانيانج، سفير جمهورية غامبيا، وفيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية، ويو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا، والتشين باغيروف، سفير جمهورية أذربيجان.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تحيات قادة ورؤساء دولهم، وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر مراسم تسلُّم أوراق اعتماد السفراء الجُدد، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين.