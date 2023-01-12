سلطان القاسمي يصدر مراسيم بتشكيل مجالس الضواحي

الشارقة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة.

ونصّ المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. أحمد خلفان محمد الفندي الشامسي.

2. أحمد محمد صالح الحمادي.

3. عبدالله حسن صالح محمد الياسي.

4. عبدالله سعيد خميس السويدي.

5. عبدالعزيز علي محمد بن دخين المطروشي.

6. عبدالعزيز محمد خميس السويدي.

7. محمد سلطان أحمد بن خادم.

كما نصّ المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

ونصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. جاسم محمد خميس بن طليعة.

2. خالد عبدالله الرابوي.

3. سالم راشد سالم الجنيبي.

4. عبدالله سالم علي بن معدن الكتبي.

5. علي صالح علي سمبيج آل علي.

6. محمد جمعة حمد المشغوني.

7. محمد علي عبدالله الغزال الشامسي.

8. منصور محمد علي الياسي.

9. ياسر عمر يوسف جاسم الدوخي.

ونصّ المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

كما نصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس ضاحية السيوح في مدينة الشارقة.

ونصّ المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية السيوح في مدينة الشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. إبراهيم راشد علي الكابوري النقبي.

2. أحمد حسن يحيى الياسي.

3. جاسم محمد بخيت السويدي.

4. حارب محمد حارب الرميثي.

5. خالد سالم سعيد سالم النعيمي.

6. سالم سيف سالم سعيد السويدي.

7. عبدالله عبدالرحمن علي الأنصاري.

8. عبدالله ناصر أحمد النعيمي.

9. محمد علي حسين المناعي.

10. هلال أحمد عبدالله يوسف المحرم.

11. يوسف عبيد يوسف حرمول الشامسي.

ونصّ المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

كما نصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.

وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس ضاحية سهيلة في مدينة كلباء.

ونصّ المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية سهيلة في مدينة كلباء من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. أحمد خليفة سعيد النقبي.

2. جاسم محمد عبيد الشحي.

3. راشد سعيد عبيد بن فريش الكندي.

4. سالم خليفة سالم الدهماني.

5. سلطان عبدالله سلطان عياف الوشاحي.

6. صالح علي محمد جاسم البلوشي.

7. عيسى مراد محمد درويش.

كما نصّ المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

ونصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.