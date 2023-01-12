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الإمارات

غباش وأمين «البرلماني الدولي» يبحثان تعزيز العلاقات

صقر غباش خلال لقائه مارتن تشونغونغ (من المصدر)
13 يناير 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، أمس، مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي الذي يزور البلاد حالياً.
ورحب معالي صقر غباش في بداية اللقاء بأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية ومتانة وقوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، وثقة المجلس بالدور المهم الذي يلعبه الاتحاد في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، وتحقيق التنمية والازدهار لدى شعوب العالم.
حضر اللقاء، الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
وأكد معالي صقر غباش عن تطلع المجلس الوطني الاتحادي لاستضافة الاجتماع البرلماني على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هذا العام في مدينة إكسبو دبي، مؤكداً على جاهزية كل الفرق لاستضافة هذا الحدث الهام.
كما أعرب معاليه عن تمنياته بنجاح أعمال الجمعية الـ 146 والدورة الـ 211 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والذي ستعقد في المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 9-16 مارس 2023.

الإمارات
صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
الاتحاد البرلماني الدولي
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