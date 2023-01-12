«تريندز - دبي» يوسع قاعدة الشركاء في 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات «قطاع مكتب دبي»، خطته الاستراتيجية لعام 2023، والتي تتضمن توسيع قاعدة الشركاء الاستراتيجيين للمركز واستهداف مؤسسات بحثية ومراكز فكر ودراسات مؤثرة في مناطق جغرافية جديدة، خصوصاً في أميركا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا، إضافة إلى توسيع نطاق تنفيذ استطلاعات الرأي الميدانية في دبي وبقية إمارات الدولة ومختلف دول العالم، فضلاً عن إطلاق سلسلة ندوات ومحاضرات شهرية تحت عنوان: «مجهر تريندز»، لتسلط الضوء على النتاج البحثي والعلمي للمركز.

جاء ذلك في اجتماع عمل موسع لاعتماد الخطة الاستراتيجية لقطاع «تريندز - دبي»، ترأسه الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وبمشاركة فهد المهري، رئيس قطاع مكتب دبي، وبحضور رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات والمستشارين ورؤساء الأقسام، حيث جرى استعراض خطة المكتب للعام 2023، والتي تشمل شراكات نوعية ومذكرات تعاون بحثية وإعلامية فعالة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من نتاج إدارة الباروميتر العالمي. كما تتضمن خطة مكتب «تريندز - دبي» للعام 2023 تدشين برنامج بحثي متنوع وشامل، يتماشى وأهداف واستراتيجية مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ويركز على البحوث المستمدة من إدارة الباروميتر العالمي والمعنية بتنفيذ وإجراء استطلاعات الرأي الإلكترونية والمسوحات الميدانية، لقياس الرأي العام الإقليمي والعالمي في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر تنفيذ أكثر من 10 استطلاعات نوعية.

شراكات استراتيجية

وأكد الدكتور العلي أن المركز يهدف من خلال «مكتب دبي» إلى توسيع قاعدة الشركاء الاستراتيجيين على المستويين الإقليمي والعالمي، وأن عام 2023 يحمل العديد من التطورات، التي تستهدف تمكين الباحثين الشباب، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والمعرفية، إضافة إلى إعداد جيل جديد من الشباب القادر على قيادة العملية البحثية والمعرفية إقليمياً وعالمياً، مضيفاً أن «مكتب دبي» سيتوسع في نطاق المسوحات الميدانية واستطلاعات الرأي الإلكترونية.

بدروه، قال فهد المهري، رئيس قطاع مكتب دبي، إن الخطة الاستراتيجية لمكتب دبي بإداراته وأقسامه تستهدف تعظيم الاستفادة من النتاج البحثي والعلمي للمركز، من خلال سلسة ندوات ومحاضرات تحمل عنوان «مجهر تريندز»، وستسلط الضوء على مضمون الإصدارات والكتب والأوراق السياسية والاقتصادية والمعرفية الدورية التي يصدرها المركز.

وأوضح المهري أن مكتب دبي يعتزم، خلال العام الجاري 2023، توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع مؤسسات وجهات فاعلة في مناطق جغرافية جديدة، ومنها المؤسسات البحثية ومراكز الفكر والدراسات في أميركا الجنوبية والقارة الأفريقية ودول منطقة شرق آسيا، إلى جانب التوسع في توقيع الاتفاقيات البناءة مع المؤسسات الإعلامية والصحفية، التي تُعنى بنشر المعرفة وتقديم المعلومة العلمية الصحيحة.

10 استطلاعات رأي

ذكر رئيس قطاع مكتب دبي، أن إدارة الباروميتر العالمي تعتزم، خلال العام الجاري 2023، تنفيذ أربعة مسوحات للرأي ميدانية، إلى جانب إعداد ستة استطلاعات للرأي إلكترونية، ستحلل آراء الخبراء والمتخصصين والجمهور حول قضايا عالمية مهمة منها: أزمة الطاقة وتداعياتها على أوروبا، وقضايا المناخ، ومدى استعداد المجتمع الدولي نحو التوجه إلى استهلاك المنتوجات والسلع ذات البصمة الكربونية المنخفضة، والحوكمة والتنمية في أفريقيا، وتوجهات رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين نحو الاستثمار في أفريقيا، ومدى إدراك الرأي العام للقوة الصينية من الناحية الاقتصادية والسياسة الخارجية.