«البيئة - أبوظبي» تنفذ أول مشروع في المنطقة لزراعة مليون بذرة قرم

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار مبادرة القرم – أبوظبي، نجحت هيئة البيئة - أبوظبي في زراعة مليون بذرة من القرم باستخدام طائرات من دون طيار، كجزء من المرحلة الأولى من مشروع زراعة أشجار القرم باستخدام الطائرات المُسيّرة المبتكرة، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.

ومبادرة القرم - أبوظبي، والتي تم الإعلان عنها في فبراير 2022 خلال اللقاء الذي عُقد في متنزه قرم الجبيل بين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، مع صاحب السمو الملكي الأمير وليام، دوق كامبريدج، خلال زيارته لدولة الإمارات، تضمنت خططاً طموحة لترسيخ مكانة الإمارة لتكون مركزاً عالمياً للبحوث والابتكار في الحفاظ على أشجار القرم. وتركز المبادرة على أهمية أشجار القرم في عزل الكربون، والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي، وتقوم الهيئة بتنفيذ المبادرة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

وتدعم هذا المبادرة الهدف الذي أعلنت عنه وزارة التغير المناخي والبيئة خلال مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) في غلاسكو عام 2021، الذي كشف النقاب عن خطة وطنية لزراعة 100 مليون من أشجار القرم بحلول عام 2030.

وتعتبر هيئة البيئة - أبوظبي أول مؤسسة تقوم بزراعة أشجار القرم على نطاق واسع باستخدام المبادئ البيئية التي تعززها تقنية الطائرات من دون طيار، حيث تعتبر هذه الطريقة لزراعة أشجار القرم طريقة مبتكرة وجديدة نسبياً. وجاءت زراعة مليون بذرة بعد نجاح التجربة الأولية التي تم تنفيذها مع شركة إنجي المتخصصة في توفير خدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وشركة دستنز ايمجري المتخصصة في حلول هندسة الطائرات من دون طيار. تضمنت هذه المرحلة زراعة أشجار القرم عبر الطائرات من دون طيار في عام 2020، مع نسبة نجاح وصلت إلى 48 في المائة، حيث قامت الهيئة بعدها بتوسيع نطاق المشروع، لتتم زراعة مليون بذرة في مواقع مختلفة بمدينة المرفأ في منطقة الظفرة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «استمرت جهود زراعة أشجار القرم في الإمارة بطريقة مدروسة وثابتة لمواصلة إرث المغفور له الشيخ زايد. وخير مثال على ذلك مشروعنا الأخير لزراعة مليون بذرة قرم عبر الطائرات من دون طيار الذي يعتبر أحد البرامج التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة القرم – أبوظبي، والتي تدعم تحقيق تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة بزراعة 100 مليون من أشجار القرم بحلول عام 2030».

وذكرت الظاهري: «سجّلنا خلال عام 2022 معدل نجاح ملحوظ للزراعة باستخدام هذه التقنية، وبناءً على البيانات التي جمعناها، ستقوم الهيئة بإعادة نثر البذور في المناطق التي لم تتم زراعتها لضمان نجاح المشروع في تحقيق أهدافه في المستقبل، فهذا المشروع هو استمرار لجهودنا للتخفيف من آثار التغير المناخي، حيث أثبتت أشجار القرم أنها فعالة للغاية في عزل الكربون، وبالتالي تقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون التي تدخل الغلاف الجوي».

مع كل مرحلة من مراحل زراعة بذور القرم، كانت الهيئة لا تطور منهجيتها الخاصة بإنبات البذور وأنماط الغرس في الموقع فحسب، بل تطور أيضاً آلية نثر البذور وتقنية الطائرات من دون طيار حتى تتمكن من الطيران لفترة أطول، وقد تم تصميم الطائرة من دون طيار وهندستها ذاتياً لإسقاط الشتلات من الهواء، ومراقبة نمو شتلات القرم، ورسم خرائط للموئل وإنشاء صور ثلاثية الأبعاد.

وستواصل الهيئة جهودها لتطوير منهجياتها وتقنياتها.