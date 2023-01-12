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الإمارات

تفاهم بين «الإمارات للأبنية الخضراء» وبلدية رأس الخيمة

الجانبان عقب التوقيع (وام)
13 يناير 2023 01:07

دبي (وام)

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وقّع «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، مذكرة تفاهم مع بلدية رأس الخيمة ليكون جزءاً من برنامج رأس الخيمة للتدريب على الطاقة المستدامة (Upskill) بهدف زيادة الوعي بأساليب وطرق إعادة التأهيل القابلة للتطبيق بما يسهم في تحسين استدامة المباني القائمة.
وبموجب شروط مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان لتنفيذ «برنامج التدريب على إعادة تأهيل الأبنية» التابع لـ «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» في رأس الخيمة. وقّع مذكرة التفاهم منذر محمد بن شكر الزعابي، المدير العام لبلدية رأس الخيمة؛ والدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء».

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