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بلدية منطقة الظفرة تقدم الدعم اللوجستي لمهرجان الظفرة

بلدية منطقة الظفرة تقدم الدعم اللوجستي لمهرجان الظفرة
13 يناير 2023 01:07

منطقة الظفرة ( الاتحاد )

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تقوم بلدية منطقة الظفرة بتقديم الدعم اللوجستي في مزاينة مدينة زايد ومهرجان الظفرة، حيث تقوم البلدية بتجهيز البنية التحتية للمهرجان من خلال صيانة الطرق، وعمل التسويات اللازمة وإزالة الرمال، وتسوية الطرق المؤدية إلى العزب وربطها مع بعضها بعضاً بهدف تسهيل حركة المشاركين والزوار، وتسهيل تقديم الخدمات لملاك العزب. 
كما تحرص البلدية على المشاركة في المهرجان من خلال تزيين الموقع وتركيب الأعلام، بالإضافة إلى توفير خدمة توزيع الحطب، وتقديم خدمات المسلخ المتنقل للزوار والمشاركين، ويوجد مخيم للبلدية لاستقبال الزوار وتقديم الدعم اللازم، وجناح في سوق الظفرة التراثي لعرض مشاريع البلدية.

بلدية الظفرة
الإمارات
الظفرة
مهرجان الظفرة
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