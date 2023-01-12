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خليفة بن طحنون يستقبل رئيس وزراء باكستان في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون ورئيس وزراء باكستان خلال الاستقبال (وام)
13 يناير 2023 01:12

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، في واحة الكرامة، دولة شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية للدولة.

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ولدى وصول دولة شهباز شريف إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً، يستند كل منها إلى الآخر، رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.
وتجول في مختلف أجنحة الواحة، واستمع إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، قام رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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