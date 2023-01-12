تنفيذ مشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أنها تنفذ حالياً مشاريع لاستكمال إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق التي لا تحتوي على شبكة أو فيها انقطاعات في الشبكة، وفي المناطق الكبيرة التي لا تضم شبكات، بما يتناسب مع مخرجات المخطط العام للبنية التحتية لمدينة أبوظبي.

وأكدت البلدية أنها تتبع المعايير الحديثة في شبكات تصريف مياه الأمطار عند إنشاء مدن جديدة، حيث تعتمد أعمال تصميم وتنفيذ أنظمة شبكات تصريف مياه الأمطار على المعايير الواردة في دليل تصميم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وفقاً لأحدث المعايير العالمية المطبقة.

وأفادت أن نظام تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي تم تصميمه وتنفيذه باستخدام نظام «SCADA»، حيث يتم تشغيل ومتابعة محطات صرف مياه الأمطار، بما يضمن تصريف المياه حسب كميات هطول الأمطار السنوية، وحفاظاً على شبكات صرف مياه الأمطار ورفع كفاءتها، وتعزيز المظهر الحضاري العام بما يواكب التطور والنمو العمراني الذي تشهده أبوظبي.

وبينت البلدية أنها أنجزت من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال أكتوبر الماضي مشروع إنشاء ثلاث محطات ضخ، ومحطة لرفع المياه بهدف تحويل مياه الأمطار من مناطق البر الرئيسي المختلفة وفي أماكن الصرف ذات المنسوب المنخفض ونقل المياه خلال شبكة صرف مياه الأمطار إلى محطة ضخ رئيسية، بالإضافة إلى تطوير بعض خطوط الصرف الحالية، وتركيب خطوط صرف جديدة لضمان سرعة تصريف المياه.

واشتمل المشروع تركيب خطوط لصرف مياه الأمطار جديدة بأقطار تصل إلى 2400 مم، وتركيب خطوط صرف مياه أمطار بالدفع الأفقي أسفل طريق المطار الدولي، وبناء الأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية لعدد 3 محطات رفع صرف مياه الأمطار لحماية الشبكة القائمة و3 محطات توزيع كهرباء.

واستهدف المشروع أساساً تحويل مياه الأمطار من مدينتي خليفة وشخبوط، إلى أماكن الصرف ذات المنسوب المنخفض، ونقل المياه خلال شبكة صرف مياه الأمطار إلى محطة ضخ رئيسية لتنتهي في منطقة شاطئ الراحة.

وتقوم البلدية بالكشف عن أماكن تجمع المياه في آخر هطول مطري من خلال سجلات مشاريع التشغيل والصيانة السابقة، والتأكد من استمرار وجود أي مشكلة أو مسبباتها من أجل وضع الحلول الفنية المناسبة، وتحديد العمالة والمعدات الكافية للتعامل معها، وتحديد المناطق والأصول المتوقع تأثرها أثناء الهطول المطري للتعامل معها بشكل فوري عند هطول المطر.

خطة طوارئ متكاملة

ضمن الاستعدادات لموسم الأمطار المستمر خلال الأشهر المقبلة، وضعت البلدية خطة متكاملة لحالات الطوارئ الناتجة عن مياه الأمطار، وتوفير أسطول من الآلات والمعدات للتعامل مع حالات ودرجات الطوارئ، حيث انتهت من تنظيف 7.200 كم من الخطوط، وتم عمل الصيانة الدورية لـ204.625 وحدة من أصول تصريف المياه، وتنظيف عدد 204 من المصبات البحرية و102 محطة ضخ.

وتجري الفرق الفنية التابعة لفريق صيانة أنظمة تصريف مياه الأمطار في بلدية مدينة أبوظبي زيارات ميدانية للمواقع بشكل مستمر، بهدف التأكد من عمل هذه الأنظمة بالكفاءة المطلوبة أثناء المواسم المطرية، كما يتم تحديث خطط الاستجابة بشكل مستمر، والتأكد من جاهزية مراكز الاتصال لدى المقاولين لاستقبال الشكاوى أثناء الهطولات المطرية على أن يكون العمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.