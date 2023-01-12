«بلدية العين» تنجز التصوير الجوي

العين (وام)

أنجزت بلدية مدينة العين مشروع التصوير الجوي الذي يعد أحد المشاريع التشغيلية التي نفذتها البلدية مستخدمة فيها أحدث التقنيات، حيث وصلت دقة التصوير إلى ما بين 7 و10 سم. وتقدر المساحة الكلية لعملية المسح التي شملها المشروع بـ 5000 كم2 غطت كافة المناطق الحضرية وشبه الحضرية بمدينة العين، وذلك ضمن جهود البلدية في توفير قاعدة بيانات دقيقة تساهم في دعم الدراسات والبحوث التخطيطية والتحليلات الجيومكانية، تعزيزاً للنمو العمراني.

وقال المهندس محمد الراشدي مدير المشروع بإدارة البيانات المكانية: إن أهمية المشروع تكمن في الحصول على معلومات موثقة ودقيقة تساهم في رفع كفاءة البيانات الجيومكانية وتصنيف المعالم في خريطة الأساس وحصر الأصول، عبر توفير مجموعة من الصور الأولية والصور المعالجة عالية الوضوح ونقاط الليدر الجوي ونقاط التحكم الأرضية، بالإضافة إلى الحصول على صور مصححة باستخدام نموذج التضاريس الرقمي، وصور أخرى مصححة حقيقية باستخدام نموذج السطح الرقمي. وأضاف أن البلدية عمدت من خلال المشروع إلى تنفيذ مبادرات عدة في مدينة العين، كمشروع تغذية قواعد البيانات المكانية بصور حديثة، إضافة إلى الكشف عن حالة الأراضي والاستعانة بمخرجات المشروع لتحديث خريطة الأساس التي تحتوي على جميع المعلومات الجيومكانية للمعالم الموجودة على سطح الأرض لمنطقة العين والاستفادة منها في الدراسات التخطيطية الحالية والمستقبلية، ومعرفة مواقع وارتفاعات المعالم بكل أنواعها.