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إزالة الآثار السلبية للتقلبات الجوية في الظفرة

خلال الاستعدادات المسبقة لموسم الامطار في الظفرة
13 يناير 2023 01:07

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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أكدت بلدية منطقة الظفرة إزالة كل الآثار السلبية الناتجة عن التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية وأدت إلى هطول أمطار متفرقة على كل المدن التي شملت مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وقامت بلدية الظفرة عقب تلقي البلاغات عبر وسائل التواصل المختلفة إلى رصد ومتابعة جميع الآثار والتعامل معها فوراً من خلال فرق الطوارئ والأزمات التابعة لبلدية الظفرة وإنجاز كافة الحالات خلال زمن قياسي بفضل الجاهزية التامة للتعامل مع مختلف الحالات والاستعدادات المسبقة التي تجريها القطاعات المعنية داخل البلدية للتعامل مع تلك الحالات. وكانت بلدية الظفرة انتهت، قبل فترة، من استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار من خلال جاهزية الفرق والمعدات للتعامل مع أي طارئ، حيث قامت البلدية بحملة تنظيف لشبكات تصريف مياه الأمطار تضمنت نظافة 5248 من قنوات ومناهيل تصريف مياه الأمطار على مستوى مدن منطقة الظفرة.
وشارك في الحملة عدد 71 مركبة وآلية، باستخدام 30 ماكينة من مكائن شفط مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ 20 تمريناً للتأكد من اكتمال كل الاستعدادات، وشارك في الحملة 44 فنياً، و145 عاملاً. وقد تم التأكد من تطبيق المواصفات وانسيابية تصريف المياه ضمن خطة متابعة مستجدات الأعمال.

التقلبات الجوية
الإمارات
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بلدية الظفرة
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