إنجاز 45% من مشروع تطوير شارع الاتحاد بعجمان

عجمان (الاتحاد)

تفقد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سير العمل في مشروع تطوير شارع الاتحاد، حيث بلغت نسبة إنجازه 45% بتكلفة 71 مليوناً و600 ألف درهم، والذي يندرج ضمن مشاريع الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية بالإمارة.

وأكد في مستهل الجولة، أن المشروع يسعى لرفع مستوى الخدمة في الشارع الحيوي والذي يشهد حركة دائمة على مدار الساعة، لاستيعاب نحو 16 ألف مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين، وتوفير الوقت بنسبة 50%، بما يتوافق مع رؤية المخطط الحضري الاستراتيجي عجمان 2040. وبين أن الكفاءات العاملة في المشروع تواصل ساعات العمل الدؤوب لإنجاز المشروع وأتمتة مراحله، مبيناً أن تطوير الشارع سيتضمن توسعته ليضم خمسة مسارات في كل اتجاه، من حدود إمارة عجمان عند محطة واسط، وحتى تقاطع جسر الشيخ خليفة، وإنشاء جسر موازٍ لجسر النعيمية بطول 550 متراً، يتكوّن من ثلاثة مسارات للقادمين من إمارة الشارقة باتجاه إمارة عجمان، كما يشمل جسراً للخروج من المنطقة الصناعية باتجاه إمارة الشارقة بطول 660 متراً.