بناء أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق أول مسجد في العالم يُبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقد بمقر الدائرة أمس، بحضور الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمهندسة ليالي الملا مدير إدارة ترخيص المباني ببلدية دبي والمتبرع ببناء المسجد المحسن سلطان محمد سلطان الفلاحي، وممثلين عن الشركة المنفذة للمشروع، وبعض مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالدائرة.

وأكد الشيباني أن هذا العمل هو ترجمة على أرض الواقع لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن ننقل إمارة دبي إلى مستويات متقدمة، تتصدر فيها مؤشرات التنافسية العالمية، وأن تتبوأ إمارة دبي الريادة والابتكار في كل المجالات.

600 مصل

أفاد المهندس علي الحليان السويدي رئيس قسم الهندسة بأن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد هي عملية إنجاز الأعمال باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسجد تقريباً ما يصل إلى (600 مصل) ومساحة البناء (2000) قدم مربعة، مشيراً إلى أن المواد المستخدمة في الطباعة هي مواد إسمنتية ذات خلطات معينة متاحة لعملية الضخ بآلة الطباعة، وعدد العاملين الذين سيعملون على تشغيل آلة الطباعة هم 3 عاملين فقط.