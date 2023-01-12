نتائج «الثاني عشر» إلكترونياً

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة صفوف الثاني عشر في مسارات العام والمتقدّم والنخبة والتطبيقي في المدارس الحكومية، وفقاً للجدولة الزمنية التي حددتها أمس الأول. وتلقى الطلبة نتائجهم عبر بوابة الطالب في النظام الإلكتروني بدءاً من العاشرة صباحاً، فيما أتيحت النتائج للطلبة من التاسع إلى الحادي عشر بدءاً من الساعة الثالثة بعد الظهر. وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتمكن طلبة الصفوف من الأول إلى الثامن من الاطلاع على نتائجهم اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأعلن المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عقب إعلان النتائج، إطلاق برنامج دعم وتمكين الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في الاختبارات، بهدف منح الطلبة فرصة ثانية لتحقيق المتطلبات الأكاديمية لاجتياز الفصل الدراسي الأول. وأوضح أن البرنامج سيتم تطبيقه على الطلبة من الصف الثالث إلى الثاني عشر، وفقاً لشروط ومعايير أعدتها فرق المؤسسة. وسيتمكن الطلبة في الحلقتين الأولى والثانية، الحاصلون على مجموع أقل من 50% من الانضمام للبرنامج، فيما يمكن لطلبة الحلقة الثالثة الحاصلين على مجموع أقل من 60% الاستفادة من البرنامج المقرر إطلاقه بتاريخ 23 يناير لغاية 3 فبراير المقبل. وأكد أن نتائج التقييم خلال الفصل الدراسي الأول، تعد بمثابة مؤشر للتعرف على مستوى الطلبة لتقديم الدعم اللازم لهم، وتحسين مستواهم التعليمي والمعرفي ووضع الخطط اللازمة للارتقاء بأدائهم الأكاديمي.

ولفت إلى الدور الأساسي لأولياء الأمور في متابعة مستوى أبنائهم في المدارس لتحقيق النتائج المرجوة في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية، من خلال التواصل مع إدارات ومعلمي المدارس للتعرف على مستويات تقدّم أبنائهم الأكاديمية والمعرفية، لما له من دور كبير في تطوير وتحسين مستوى الطلبة الأكاديمي وأثره في دعم المنظومة التعليمية الوطنية وتحقيق مستهدفاتها.

ودعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى ضرورة التزام الطلبة بدوامهم المدرسي وحضورهم جميع الفصول الدراسية، والاستفادة من كل ما تقدمه لهم الكوادر التربوية خلال العام الدراسي، من علوم ومعارف وأنشطة متنوعة، لما له من أثر إيجابي في مسيرتهم التعليمية.

وكان الدكتور يحيى الأنصاري المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة، قد لفت إلى أنّ المؤسسة حددت الجدول الزمني لإعلان النتائج يومي الخميس والجمعة لإتاحة الفرصة للطالب وولي الأمر للدخول إلى النظام بسهولة ويسر، خصوصاً أنه خلال فترة النتائج يشهد النظام الإلكتروني ضغطاً كبيراً من قبل الطلبة وذويهم. وأوضح أن نتائج الفصل الدراسي الأول لا تعني النتيجة النهائية للطالب، لأن لديه فرصة لتحسين نتائجه خلال الفصلين الثاني والثالث، واكتساب المزيد من المعارف والمهارات. وأضاف أن فريق المؤسسة دائماً متواجد لدعم الطلبة، لأن الهدف هو تطوير التعليم العام بتوجيهات قيادة دولة الإمارات.