تفاهم بين «زايد العليا» وتحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم مذكرة تفاهم مع اللجنة المنظمة لتحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي، بشأن استضافة إمارة أبوظبي الجولة النهائية من تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهِمم خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بمشاركة وحضور 310 مشاركين، منهم 120 شاباً من أصحاب الهِمم يمثلون 20 دولة من مختلف دول العالم، إضافة إلى حضور450 شخصاً منهم 400 شاب من أصحاب الهِمم عبر الاتصال المرئي.

وقع على مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن اللجنة المنظمة لتحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي، انكوي كيم، الرئيس التنفيذي، وحضر مراسم التوقيع التي جرت عبر الاتصال المرئي عن بعد لفيف من قيادات المؤسسة والمنظمة. وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم واللجنة المنظمة لتحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي في عملية الإعداد والتجهيز لغاية الانتهاء من فعاليات تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي الذي يشتمل على مسابقات تكنولوجيا المعلومات، ومنتدى (آي إن آي)، وأنشطة ثقافية برعاية من وزارة الصحة والرعاية (كوريا)، وصندوق المجتمع في كوريا.

رحب عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، بالتوقيع على مذكرة التفاهم وباستضافة أبوظبي المسابقة للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز من مكانة وقدرة دولة الإمارات على تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الدولية، وذلك في ظل دعم قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تملكه من بنية تحتية متميزة ومن مقومات نجاح كبيرة.

وأكد أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برئاسة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، تسعى لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كل الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، بهدف الاستفادة من التجارب على أوسع نطاق لصالح أصحاب الهمم وأسرهم، مشيراً إلى تقدير مؤسسة زايد العليا تلك الثقة من المنظمة الكورية في استضافة أبوظبي للتحدي لتبرهن للعالم أجمع بكل مناسبة على قدرتها الفائقة على إبهار الجميع، وحرصها على تحقيق أعلى معدلات ومعايير النجاح التنظيمي. ومن ناحية أخرى، تعاقدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مع شركة «نيا» التابعة لبرنامج «إيفولفن وومن» للمشاريع التجارية المستدامة بشأن توريد حبوب القهوة الإثيوبية إلى كافيه النحلة.

ووقع العقد عن المؤسسة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام، وعن شركة «نيا»، الشركة التجارية المستدامة التابعة لبرنامج «إيفولفن وومن» آسيا ريتشيو.