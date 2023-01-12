«الشارقة للتعليم» يعزز تعاونه لخدمة الطفولة المبكرة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت مريم جابر الشامسي، مدير إدارة الطفولة المبكرة بمجلس الشارقة للتعليم، حرص المجلس على تنمية مجالات التعاون مع الجهات المتخصصة والتي تنعكس على تطوير منهجيات أدائه، والتي تنطلق من الحرص على تنشئة وتربية الطفل أفضل تنشئة، بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإمارات وشركة عطاء التعليمية بالمملكة العربية السعودية، والاستفادة من خبراتهما في مجال الطفولة المبكرة.

وبحث المجلس في هذا الصدد، متمثلاً بإدارة الطفولة المبكرة، التعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بكلية التربية، وكذلك مع شركة عطاء التعليمية بالمملكة العربية السعودية، للاستفادة من خبرات الجهتين في ضمان نوعية البرامج والخدمات المقدمة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.