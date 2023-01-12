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«اجتماعية الشارقة» تنفذ 6 مشاريع داعمة للتكافل

«اجتماعية الشارقة» تنفذ 6 مشاريع داعمة للتكافل
13 يناير 2023 01:07

الشارقة (وام)

نفذت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة 6 من مشاريع المسؤولية المجتمعية، لصالح الفئات المستفيدة من خدمات الدائرة، للمساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي والتلاحم المجتمعي في إمارة الشارقة.
وتعمل الدائرة وعبر إدارة التلاحم المجتمعي، على تحقيق التواصل والتفاعل المجتمعي بين جميع عناصر المجتمع من أفراد ومؤسسات، إلى جانب التسويق الاجتماعي لمشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية من خلال العمل على استقطاب الداعمين والمساهمين، لتحقيق مبدأ الاستدامة الاقتصادية لموارد المشاريع على المدى المتوسط والبعيد.
وقالت حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي: تتمثل المشاريع الست في: مشروع «سند» لتقديم الدعم المادي المباشر لذوي الدخل المنخفض والأسر المتعففة، ومشروع «بصمة» لتحسين مساكن الأسر ذات الدخل المنخفض المسجلة لدى الدائرة، وتقديم خدمات الصيانة وتحسين جودتها لمواءمة متطلبات مختلف فئات المجتمع، مثل توفير الأثاث، الأصباغ، الإضاءات، اللوازم الصحية، السجاد والمفروشات، الإلكترونيات، السيراميك. وكذلك مشروع «أنتم جنتنا» مختص بالدعم والدمج الاجتماعي والمجتمعي لكبار السن من خلال المسابقات الترفيهية وتقديم الهدايا المتنوعة لهم، ويستهدف المشروع كبار السن من مستفيدي الدائرة. أما مشروع «فرحة عيد» الذي يساهم في توفير «هدية» للأطفال من أسر المستفيدين من خدمات الدائرة لإسعادهم في يوم العيد، ويستهدف 3000 طفل في عيد الفطر والأضحى المباركين.

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«بركة الدار» 
يعد مشروع «بركة الدار»  أحد مشاريع المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها الدائرة، وتهدف إلى إنشاء مباني وقفية يرجع ريعها لدعم دور الإيواء الخمس التابعة للدائرة وتكفل الاستدامة المادية لها ومشروع «نون» للتكفل بمصاريف التعليم والدراسة للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية من أبناء دور الإيواء وأبناء المدمنين أو المسجونين.

الإمارات
اجتماعية الشارقة
الشارقة
دائرة الخدمات الاجتماعية
المسؤولية المجتمعية
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